Elettra Lamborghini, alla ricerca di nuove strade in tv?

Non si considera un volto televisivo o almeno stando a una risposta data di recente in un’intervista a VanityFair.it non vorrebbe essere considerata professionalmente per quello che fa in tv. Elettra Lamborghini è dallo scorso giovedì alla conduzione, insieme ai PanPers, di Only Fun, un nuovo programma comico in onda su Nove.

“Voglio riprendere tutto in mano” ha dichiarato Lamborghini rispondendo nella stessa intervista a una domanda sulle sue numerose partecipazioni televisive degli ultimi tempi, fra le quali ricordiamo quella come opinionista nella scorsa Isola dei Famosi. Elettra Lamborghini, che nel frattempo ha potuto anche affiancare Alessandro Di Sarno nella conduzione della finale di Miss Italia trasmessa su Helbiz Live, avrebbe così deciso di reindirizzare il suo percorso televisivo fatto negli anni di partecipazioni in game show, come Stasera tutto è possibile, Name That Tune o il poco fortunato Game of Games, e di interviste, come quella recentemente fatta a Citofonare Rai2, arrivata dopo la mai trasmessa intervista a Belve.

Con la conduzione di Only Fun Elettra Lamborghini sembrerebbe quindi voler percorrere in tv nuove strade, pur non abbandonando l’immagine di sé che sempre intende veicolare. Nonostante una maggior pacatezza, nei toni e nei modi, riscontrata nel debutto dello show comico, sorgono ancora diversi dubbi sulle reali possibilità televisive della giovane interprete, ora prestata alla conduzione.

“Voglio frenare, non voglio fare troppo” ha precisato la stessa Lamborghini nell’intervista sopracitata. Vedremo quindi nei prossimi mesi meno sue ospitate nei programmi tv o la sua carriera si orienterà con più decisione verso il solo ambito musicale?