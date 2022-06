Morta Elena, la bambina rapita a Catania: il caso a Chi l’ha visto?

E’ stata trovata morta Elena, la bambina rapita ieri – lunedì 13 giugno – a Catania davanti all’asilo dove la madre era andata a prenderla. Stando al racconto della madre, a portare via la piccola – che avrebbe compiuto 5 anni a luglio – sarebbero stati tre uomini armati e incappucciati.

La notizia del suo rapimento, data dalla madre e poi confermata dalla Procura di Catania, si è diffusa in un baleno, anche per le modalità del tutto militari – e apparentemente ‘smisurate’ – con cui l’azione è stata compiuta. Da subito sono state seguite tutte le piste possibili, dall’avvertimento mafioso a dinamiche interne alla famiglia, con poche probabilità che si trattasse di un rapimento per estorsione, viste le condizioni economiche dei genitori. Del caso si è subito occupato anche Chi l’ha visto?, postando le foto della bambina e chiedendo la collaborazione di quanti avessero informazioni o avessero visto qualcosa nei dintorni e in quella fascia oraria. Una di queste, quella in cui la si vede con la maglietta bianca e con i pantaloncini gialli, è stata estratta dai video di sorveglianza nei pressi dell’asilo e quindi risale a prima della scomparsa/rapimento.

E’ intervenuta via social anche Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone – scomparsa come ricordiamo il 1 settembre 2004 nei pressi della sua casa di Mazara del Vallo e della quale non si sono più avute notizie – che ha lanciato un appello accorato ai rapitori perché lasciassero libera la bambina.

🔴 LIBERATE ELENA❗️Non fategli del male, lasciatela in qualche posto, anche vicino una chiesa in modo che la sua famiglia possa riabbracciarla!

I BAMBINI NON SI TOCCANO! Abbiate un minimo di pietà per questa bambina 🙏

Piera Maggio #LiberateElena!! #Missing #Sicilia #Catania pic.twitter.com/apr5YE7wXl — Piera Maggio – MISSING DENISE PIPITONE 💖 (@MissingDeniseMp) June 13, 2022

Il caso, come evidenziato subito dalla Procura, ha presentato subito molte anomalie: stando a quanto riporta l’ANSA dando la notizia del ritrovamento del cadavere della piccola, sarebbe stata proprio la madre ad accompagnare i Carabinieri nei pressi del pozzo nel quale è stata poi recuperata. “Il ritrovamento, a quanto si apprende, è stato possibile grazie a “pressioni esercitate negli interrogatori” dagli investigatori” scrive ancora ANSA.

Le indagini proseguono, dunque: i rilievi sulla macchina della madre, gli interrogatori ai genitori – non conviventi e di cui non sono state divulgate le generalità – e il ritovamento del corpo della bambina fanno da strada maestra all’azione degli investigatori e della Procura. Non è difficile immaginare che il caso sarà trattato anche nella puntata di Chi l’ha visto? di domani, mercoledì 15 giugno, su Rai 3 in prima serata.