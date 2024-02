Si sa che uno dei punti centrali, insieme alla grande fiction, di un canale generalista è l’intrattenimento. I due canali che incarnano maggiormente lo spirito pop della tv generalista sono Rai 1 per la tv pubblica e Canale 5 per la tv commerciale. E’ altrettanto vero che la nostra tv è alla perenne ricerca di nuovi format che possano rimpolpare la loro libreria nel campo dell’intrattenimento. Da una parte ci sono i titoli che garantiscono sempre grandi ascolti come Ballando con le stelle, Tale e quale show e Affari tuoi. Dall’altra i titoli forti sono sempre Grande fratello, Tu si que vales, Amici e C’è posta per te. Qui oggi andremo a parlarvi di un nuovo show che potrebbe arrivare nel nostro paese, ovvero “El Desafio”.

El Desafio, un nuovo talent show per la tv italiana

Diventa fondamentale quindi trovare nuove frecce da inserire nella propria faretra da affiancare a quelle già presenti. Secondo quanto ci risulta una freccia pare essere indirizzata nella faretra dell’intrattenimento prime time Rai. Una freccia che sta ottenendo buoni risultati all’estero e che potrebbe diventare uno dei titoli nuovi per l’intrattenimento della prima o della seconda rete della tv pubblica. Stiamo parlando appunto di “El desafio“, che tradotto in italiano vuole dire “la sfida”. Ma di cosa si tratta?

E’ un celebrity talent show lanciato con grandissimo successo in Spagna da Antena 3 nel gennaio 2021 facendo registrare all’esordio il 22,4%, dato di gran lunga superiore alla media di rete. Il successo di pubblico è stato confermato anche dalla seconda e dalla terza stagione andate in onda nel 2022 e nel 2023. In questo momento è in onda la quarta stagione, con risultati ancora una volta molto positivi.

Il meccanismo di “El Desafio”

El desafio è una spettacolare e divertente gara tra 8 vip che di puntata in puntata saranno chiamati a misurarsi con delle prove molto varie cui si prepareranno settimanalmente sotto la guida di coach specializzati: ad esempio performance artistiche o divertenti, prove fisiche, di precisione o di memoria. Nel corso delle puntate, ogni concorrente dovrà misurarsi con l’unica prova ricorrente, quella dell’apnea in una vasca cercando di resistere il più a lungo possibile.

Il clima della gara tra gli 8 concorrenti è di condivisione, incoraggiamento e sostegno reciproci, leggerezza, ironia e magari anche di goliardia (in qualche modo un po’ come a Tale e quale show, tanto per intenderci). A valutare le performance una giuria di 3 componenti a cui, di puntata in puntata, si può aggiungere un giurato speciale, una special guest, anche qui come capita con Tale e quale show.

Prima di ogni performance, il conduttore lancia un filmato che mostra il percorso di preparazione svolto in settimana dal concorrente per poi chiedere alla giuria una previsione sull’esito della prova. Al termine dell’esibizione, la giuria (una classica giuria di Vip) commenterà la prova e assegnerà un voto che verrà svelato solo alla fine quando i concorrenti scopriranno chi di loro avrà vinto la puntata. I punteggi si accumuleranno di puntata in puntata e nell’ultima emissione verrà, dunque, decretato il vincitore della serie.

L’interessamento della Rai

Su El Desafio c’è un forte interesse da parte della Rai per produrlo nella prossima stagione tv. D’altronde abbiamo visto in questa stagione come sia stato difficile comporre il palinsesto dell’intrattenimento stante la scarsità di titoli nuovi, tanto da costringere Rai1 a mettere in piedi per il sabato sera Speciali dell’Eredità e puntate extra del Rischiatutto 70, oltre al forte utilizzo di un format come Tale e quale, nelle varie declinazioni.