Praticamente nessuno avrebbe immaginato che la finale di Europa League potesse essere Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow. E invece, domani sera, mercoledì 18 maggio 2022, a sfidarsi allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia saranno proprio la squadra attualmente undicesima in Bundesliga e la compagine che milita nella Scottish Premier League. Due squadre non di primissimo livello internazionale, ma che si sono guadagnate sul campo l’accesso alla finale della seconda più importante competizione europea (la prima è, senza dubbio, la Champions League). In particolare, gli scozzesi tornano ai fasti di un tempo dopo aver vissuto nel recente anni molto difficile, con il fallimento del 2012 e la conseguenze ripartenza dalla quarta serie. I Rangers non hanno mai vinto l’Europa League (che prima si chiamava Coppa Uefa), anche se nel 2008 giocò la finale, perdendola contro i russi dello Zenit. L’Eintracht, invece, ha già conquistato la Coppa, battendo nel 1980 i connazionali del Borussia Moenchengladbach.

Il calcio di inizio è previsto alle ore 21.00. Dove sarà possibile vedere in tv Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow? Le risposte sono molteplici. La partita, infatti, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e da Dazn. Inoltre, il match sarà visibile in streaming su NOW.

Niente paura, tuttavia, per i non abbonati. L’atto finale dell’Europa League sarà proposto anche in chiaro, su TV8.

Per quanto riguarda Sky e Tv8, la telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento di Giancarlo Marocchi; inviati Niccolò Omini e Filippo Benincampi. Dazn risponde con la coppia Stefano Borghi-Massimo Donati.

Il pre e post partita (dalle 20 circa) Sky sarà affidato a Leo Di Bello, con Beppe Bergomi, Walter Zenga, Matteo Marani e Margherita Cirillo, mentre l’host su Dazn sarà Alessandro Iori.

Ricordiamo che nei prossimi giorni verranno disputate anche le altre finali europee. Mercoledì prossimo, 25 maggio, all’Arena Kombetare andrà in scena la finale di Conference League tra Roma e Feeynord (in chiaro su Tv8 e, per gli abbonati, su Dazn e Sky), mentre sabato 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis di Parigi sarà la volta di Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League (in chiaro su Canale 5 e, per gli abbonati, su Sky).