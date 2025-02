Edoardo Scotti: chi è il figlio di Gerry

Stasera, martedì 11 febbraio 2025, Carlo Conti inaugurerà la prima serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘. Con lui, sul palco dell’Ariston, gli amici Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Tra le persone più importanti della sua vita anche il figlio Edoardo Scotti che, a differenza del papà, conduce una vita più riservata e lontano dai riflettori. Preferisce, come lavoro e vocazione, stare dietro la camera da presa.

Conosciamolo meglio:

Chi è Edoardo Scotti, figlio di Gerry? Età, lavoro, Instagram

Edoardo è nato il 10 marzo 1992 sotto il segno dei Pesci. Ha 32 anni. E’ figlio di Scotti e Patrizia Grosso, con cui il conduttore è stato sposato dal 1991 al 2009. E’ regista. E’ sposato con la giornalista Ginevra Piola. Ha 2 figli, Pietro e Virginia.

Ha studiato all’American School di Milano, poi si è laureato alla Cattolica nel 2013. Ha trascorso un breve periodo della sua vita negli Stati Uniti per inseguire il sogno della regia. Ha lavorato a Mediaset, a stretto contatto con il padre, a ‘Lo Show dei record’ come inviato nel 2015.

Insieme al papà, Edoardo si occupa dell’azienda vinicola di famiglia nell’Oltrepò pavese.

Qualche anno fa, il figlio del conduttore di Canale 5 ha avuto un brutto incidente in moto contro un’auto nella zona est di Milano, riportando una frattura scomposta al femore.

“Sono stato attirato in sala parto con l’inganno. Quando avevo fatto il corso preparto, ho sempre detto di non voler assistere al parto. Quando Edoardo stava nascendo, mi ha chiamato il dottore dicendo: ‘Venga nel mio studio’. Nel suo studio, ho preso un caffè e poi mi ha detto: ‘Andiamo a vedere se è nato’. Io l’ho seguito, ha aperto una porta e mi sono ritrovato in sala parto proprio mentre stava nascendo mio figlio. Me l’hanno messo subito in braccio. L’hanno fatto con l’inganno, ma è stato bello” ha dichiarato, qualche tempo fa, il conduttore, a cui ha dedicato il libro ‘Quella volta’: “È la cosa che mi è riuscita meglio nella mia vita”.

Il suo profilo @edoscotti ad oggi, conta, oltre 12100 followers.