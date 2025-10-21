Edoardo Ferrario sulle orme di Paolo Hendel, da Carcarlo Pravettoni a Maicol Pirozzi: come cambia la parodia di un business man

Maicol Pirozzi è il personaggio rivelazione del GialappaShow. Edoardo Ferrario prende di mira gli uomini d’affari proprio come Paolo Hendel faceva prima del Duemila: Pravettoni insegna.

“Ieri ridevano di me. Oggi mi menano pure”. Questa è una delle massime più ficcanti e ripetitive di Maicol Pirozzi. Personaggio di fantasia, forse neanche tanto, animato dalla verve e il talento artistico di Edoardo Ferrario. Attore comico che riempie i teatri e popola il piccolo schermo da molto tempo ormai.

Il sodalizio con la Gialappa’s Band è un obiettivo raggiunto: Ferrario era fan del trio, oggi duo, e lavorarci insieme resta una soddisfazione. Il comico prende spunto dalla vita di tutti i giorni per inventare personaggi iconici: Maicol Pirozzi è tra questi. Fissato per gli affari, il successo e l’economia. Senza riuscire a imporsi in nulla, ma facendo credere – tra parole e promesse – il contrario. Lo specchio dei tempi, ampliato anche grazie ai social network.

Maicol Pirozzi erede di Carlo Pravettoni

Ferrario – nello specifico – fa la parodia (in maniera impeccabile) di coloro che in Rete vengono definiti fuffa-guru. Un tempo, non molto lontano, quando TikTok era solo il verso di un timer, c’erano gli yuppies o i presunti tali. L’anello di congiunzione tra loro e i mediocri era Carlo Pravettoni. Anzi, Carcarlo Pravettoni.

Un presunto genio della finanza che basava tutto sulla strafottenza e i doppi sensi. La parodia era opera di Paolo Hendel. Attore comico dalla vena sferzante che non esita quando si tratta di pungolare qualcuno. A fine anni Novanta era lui al centro della scena, sempre grazie alla Gialappa’s Band. Il personaggio di Carcarlo Pravettoni divenne talmente celebre che anche i vip vollero partecipare ai siparietti di Hendel nei panni dell’ormai noto mago della finanza.

La parodia tra passato e presente

Lo sketch più riuscito è quello con Paola e Chiara (ancora presente su YouTube), ma non è l’unico. Lo stesso vale per Maicol Pirozzi: il siparietto con Gianluca Gazzoli è tra i più cliccati, ma non mancano altri riferimenti illustri. Elisabetta Canalis ama molto la parodia di Ferrario, al punto da essere stata citata più volte negli sketch. Edoardo Ferrario, nello specifico, è sempre più performante (termine affatto casuale, vedasi il suo ultimo spettacolo a teatro) perché coniuga passato e presente con originalità. Senza cadere nel banale, ma cercando comunque di fare la differenza. È tutta questione di mindset.

Hendel insegna, Ferrario aggiorna, Pirozzi esegue. Aforismi, podcast, consigli, riferimenti. Tutto nel calderone interpretativo del tubo catodico. Sarebbe il massimo, ma questo può deciderlo solo la Gialappa’s Band, se Pirozzi e Pravettoni si incontrassero in un crossover tutto da ridere. Tentar non nuoce, sperare neppure. La distanza tra Rogoredo e Agrate Brianza, volendo, potrebbe essere minima.