Edie Falco si calerà nei complicati panni di Hilary Clinton per Ryan Murphy nella miniserie Impeachment parte dell’antologia American Crime Story prodotta per FX. Dopo le prime due stagioni incentrate sul caso O.J. Simpson e sull’omicidio di Gianni Versace, andate in onda in Italia su Fox Crime e ora disponibili in streaming su Netflix, la terza stagione antologica affronterà la vicenda Clinton – Lewinsky.

Come per i precedenti capitoli di American Crime Story, anche Impeachment è tratto da un libro, nello specifico da A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President scritto da Jeffrey Toobin, già autore del libro usato per la prima stagione incentrata sul caso O.J. Simpson.

Edie Falco andrà così a interpretare il delicato ruolo della First Lady, moglie tradita, costretta a restare accanto al marito per ragioni politiche e istituzionali, capace poi di riscattarsi intraprendendo una propria carriera politica personale, lasciandosi alle spalle gli scandali e arrivando a concorrere per essere la prima Presidente degli Stati Uniti, perdendo contro Donald Trump (ma vincendo nel voto popolare).

Clive Owen si calerà nei panni di Bill Clinton, mentre Beanie Feldstein sarà Monica Lewinsky, Annaleigh Ashford sarà Paula Jones e Billy Eichenr il giornalista Matt Drudge. La musa di Ryan Murphy, inserita praticamente in ogni suo progetto, Sarah Paulson vestirà i panni di Linda Tripp, la donna che con le sue registrazioni delle conversazioni con la stagista Monica Lewinsky fu di fatto il motore dell’Impeachment a Clinton. Tripp è morta a 70 anni lo scorso aprile.

Nei piani originali la miniserie sarebbe dovuta essere rilasciata il 27 settembre 2020 a un mese dalle elezioni politiche. Ma la pandemia e il lockdown hanno rallentato tutte le produzioni con un ritardo a cascata anche su Impeachment: American Crime Story. Le riprese dovrebbero iniziare proprio in queste settimane. Edie Falco, famosa per I Sorpano e Nurse Jackie, è reduce dal flop televisivo di Tommy poliziesco CBS inedito in Italia.

Le prime due stagioni dell’antologica American Crime Story sono attualmente in streaming su Netflix dopo il passaggio in prima visione su FoxCrime, possibile che anche Impeachment faccia lo stesso percorso anche se non è da escludere un approdo diretto suStar di Disney+.