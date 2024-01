Perché È sempre mezzogiorno oggi 4 gennaio 2024 non va in onda

Chi si è sintonizzato su Rai 1 stamani, giovedì 4 gennaio 2024, attorno o dopo le 12 non avrà trovato – come al solito – l’appuntamento con È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. La trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 oggi infatti non va in onda nel suo solito slot del daytime (dalle 12 alle 13:25) per via della diretta speciale del Tg1 dedicata alla conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (rinviata per due volte a causa di indisposizione di quest’ultima).

La diretta, protraendosi fino all’orario dell’edizione ordinaria del telegiornale (secondo indicazione della guida tv – visibile anche su Rai Play – e secondo l’EPG informativo del digitale terrestre), non consente dunque la trasmissione della nuova puntata di È sempre mezzogiorno.

Il programma tornerà regolarmente domani, venerdì 5 gennaio 2024, per l’ultima puntata della settimana alle ore 11:55 su Rai 1.