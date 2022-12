Se avete cercato su Google ‘perché È sempre mezzogiorno non è in onda oggi?’ o qualcosa di simile… siete capitati nel posto giusto. Da queste parti, infatti, siamo in grado di fornirvi la risposta, più semplice di quanto si possa immaginare: perché su Rai1 questa mattina viene trasmessa in diretta la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

A partire dalle ore 11.25 la rete ammiraglia della tv pubblica si collegherà con l’aula del Palazzo dei gruppi della Camera dei Deputati

Parlamentare per uno spazio speciale a cura del Tg1. A seguire, tendenzialmente intorno alle 13.30, andrà in onda la consueta edizione del telegiornale.

La variazione di palinsesto era prevista da tempo, sebbene la data della conferenza sia stata ufficializzata soltanto nelle scorse ore, mentre il governo era alle prese con la legge di bilancio, la cui approvazione è prevista a breve. Va notato, peraltro, che nella puntata di ieri Antonella Clerici aveva salutato il pubblico dando l’appuntamento “a domani”. Ma si tratta di una ‘bugia’ bianca da parte della conduttrice, considerando che il fortunato cooking show di Rai1 in questi giorni è registrato per via delle vacanze natalizie. È sempre mezzogiorno tornerà in onda domani venerdì 30 dicembre con l’ultima puntata del 2022 come sempre a partire dalle ore 11.55.

Da segnalare che la conferenza stampa di fine anno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi sarà proposta in diretta anche su Rete 4, con lo speciale del Tg4 dal titolo Il bilancio del governo Meloni. A condurlo ci sarà la giornalista Stefania Cavallaro, mentre gli ospiti che commenteranno in tempo reale le parole del Premier saranno Gianfranco Pasquino e Alessandro Plateroti.