Pronto? Parlo con I fatti vostri? No, questa è Rai 1 e si tratta di È sempre mezzogiorno. Curioso episodio stamani durante l’appuntamento con il programma condotto da Antonella Clerici. Il gioco del bonsai – dove i concorrenti che chiamano al numero telefonico provano ad indovinare da quante foglie è composto – regala spesso qualche fuori programma che movimenta la trasmissione, da amante della diretta la Clerici riesce a cavalcare l’onda, qualsiasi cosa accada.

Il caso della concorrente di stamani ne è la piena testimonianza: son da poco passate le 12:45 quando al telefono chiama la signora Luisa dalla provincia di Macerata, Antonella – abituata ad instaurare rapporti amichevoli con chi la chiama – scambia due parole con lei: “Tu hai già pranzato o stai pensando cosa cucinare?“, la risposta sorprende tutti: “Non ho ancora pranzato perché stavo aspettando voi ma, io volevo giocare a I fatti vostri! Come mai sono qui?“.

In studio qualcuno ride, la Clerici guarda dietro le telecamere e senza esitare, replica con stile: “Tesoro, guarda, ora chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo” per poi ‘denunciare’ quello che – risate a parte – sta diventando un problema per il programma:

Il centralino dei giochi della Rai è unico, quindi (lo stesso centralino, ndr) poi lo smista. Dovremmo risolvere questo problema, così come abbiamo risolto il problema del cellulare.

Antonella torna a rivolgersi alla signora Luisa: “Però al centralino ti dicono che stai per giocare con noi“, lei si giustifica: “Sì ma ora ai Fatti vostri hanno finito di giocare, perciò gioco con voi!“, comprendendo la situazione Antonella scoppia in una grossa risata “Questo gioco è difficile per me, non siete uno scarto – prosegue la concorrente – però speriamo bene“. La signora Luisa, seppur con qualche tentennamento, gioca con il bonsai ma sbaglia il numero delle foglie “Richiamaci quando vorrai” la congeda Antonella “mi capita sempre di tutto, che bello!” ironizza salutando anche i dirimpettai della Piazza de I fatti vostri.

Salvo Sottile nel primo pomeriggio di oggi ha repostato il video diventato virale su Twitter sottolineando il fair play: “La classe di Antonella Clerici”

Il precedente: non è la prima volta che i due programmi fanno i conti con questi incroci errati. Poco più di un anno fa, nel suo ultimo anno di conduzione de I fatti vostri, Giancarlo Magalli si ritrovò una concorrente desiderosa di giocare a È sempre mezzogiorno.