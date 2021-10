Tra le conseguenze più o meno ridicole della legge sulla par condicio – che prevede che nel periodo pre-elettorale le trasmissioni debbano osservare i criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze dei soggetti politici – ci fu qualche anno la decisione (peraltro non senza qualche apparente incoerenza) di tagliare le scene di Ivan Marescotti nella fiction di Rai1 Una buona stagione. Citiamo tale vicenda per raccontarvi quanto accaduto nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno, il cooking show di Antonella Clerici.

Nel corso della preparazione della ricetta delle alette di pollo croccante, la trasmissione in onda tutte le mattine su Rai1, dal lunedì al venerdì, ha fatto ascoltare un breve brano della canzone Chi chi chi co co co, interpretata (e scritta) da Pippo Franco (mai citato). E quindi? E quindi l’attore comico è, come noto, candidato alle elezioni amministrative di Roma, come consigliere comunale in supporto al candidato di centrodestra Enrico Michetti.

Pur convinti del fatto che ascoltare alcuni secondi di un brano non possa in alcun modo influenzare la volontà elettorale di chicchessia, la domanda va posta: si tratta – tecnicamente – di una potenziale violazione della par condicio? Perché la Rai in piena par condicio cancellò da una fiction di Rai1 le scene di un singolo attore regolarmente candidato alle elezioni, mentre, oggi, qualche anno dopo, nel giorno in cui si vota, permette che l’opera musicale di un altro attore regolarmente candidato possa essere riprodotta su Rai1?

La faccenda Pippo Franco avviene a pochi giorni dal caso Hammamet, con il film dedicato a Bettino Craxi saltato dal palinsesto di Rai3 ufficialmente per “una normale attività di modulazione del palinsesto“.