Grande festa nel bosco di È sempre mezzogiorno. Alla puntata speciale numero 250 di venerdì scorso, 3 dicembre, ne è seguita un’altra altrettanto speciale ma per un altro evento: il compleanno di Antonella Clerici. Lo studio addobbato per le feste natalizie si è riempito di amici nell’ora e mezza di diretta su Rai 1. Tra questi ne spiccano due che per la storia televisiva della conduttrice non solo sono colleghi, ma affetti: Carlo Conti e Anna Moroni.

Il conduttore ricompare in collegamento da Firenze a pochissime ore dalla fine della finale dello Zecchino d’Oro 2021 da lui condotta: “Non sono riuscito a venire da te a Milano, perciò mi sono organizzato e mi son fatto cucinare la ribollita e la pappa al pomodoro”. La Clerici, entusiasta di ritrovare il suo “fratellino” ne approfitta e scambia due parole: “Ho deciso che appena sarò più tranquilla verrò a Firenze da te, sarai il mio cicerone”.

Conti rilancia e ricorda una memorabile ed emozionante sorpresa a La prova del cuoco nell’ultimo anno di conduzione della Clerici:

Ricordi quando io sono venuto al tuo programma portandoti Fabrizio (Frizzi, ndr) per il tuo compleanno. Oggi ho voluto un’altra piccola sorpresa, questo per dirti quanto ti voglio bene e quanto meriti il successo che hai. Ti voglio bene.

Antonella risponde:

Ti ringrazio perché mi hai ricordato uno dei momenti che porto sempre nel mio cuore quando festeggio il compleanno. Conosco la tua generosità e ricordo la speranza che allora avevamo quando avevi fatto irruzione nello studio con lui.

Salutato “l’amico Carlo“, per la conduttrice arriva anche la sua storica spalla negli anni de La prova del Cuoco: Anna Moroni. Non appena fa il suo ingresso Antonella corre ad abbracciarla commossa: “Mi ha inviato gli auguri ma era frettolosa, di solito mi scrive messaggi più lunghi“, ‘Annina’ le risponde: “E’ una sorpresa, mi hanno nascosto bene. E’ stato fatto tutto di nascosto!“.

L’ospite è rimasta per tutta la puntata partecipando attivamente alle varie ricette con i suoi aneddoti. Sui social, come accadde anche la scorsa volta, per questa reunion sono giunti decine di tweet dai più nostalgici che hanno ricordato i tanti anni di lavoro della coppia. Non escludiamo altri ritorni prossimamente, tutto è possibile.