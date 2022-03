Drag Race Italia: aperti i casting per la seconda stagione

Drag Race Italia è già pronta per una nuova edizione! Il format creato dalla star RuPaul e trasmesso per la prima volta nella sua versione Italiana prima in esclusiva sulla piattaforma Discovery + tra il 19 novembre e il 23 dicembre 2021 e su Real Time tra gennaio e febbraio 2022 è stata rinnovata per una seconda stagione che andrà in onda proprio quest’anno.

Dopo la vittoria di Elektra Bionic (che si è portata a casa il premio di 30mila euro oltre che il titolo di Brand Ambassador per Mac Cosmetics per un anno e lo scettro di Fierce Drag Jewels), il palcoscenico che risalta l’arte drag è pronto a re-illuminarsi con nuove drag queen pronte a sfidarsi a suon di sfide, esibizioni e prove per conquistare il titolo di Italia’s next drag queen.

Per questo, il talent show prodotto da Ballandi per Discovery Italia apre ai casting: per partecipare bisogna scrivere alla mail [email protected]

Questo l’annuncio tratto dalla nota ufficiale di Discovery Italia:

L’evento televisivo dello scorso anno, il fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitenze RuPaul, il brand televisivo acclamato in tutto il mondo per la sua inclinazione a celebrare la diversità e l’inclusione a tutti i livelli, il palcoscenico che ha illuminato l’arte drag Made in Italy, torna nel 2022 per una seconda attesissima edizione italiana. “Drag Race Italia”, il talent show prodotto da Ballandi per Discovery Italiain cui drag queen provenienti da tutto il Belpaese si sfidano a colpi di spettacolari performance, apre i casting e comincia la corsa verso la ricerca della prossima “Italia’s next drag queen”. Per partecipare alle selezioni è necessario scrivere a [email protected] “Drag Race Italia” è un format di proprietà di World of Wonder, distribuito da Passion Distribution, e sarà disponibile prossimamente in esclusiva per l’Italia in streaming solo su discovery+ e in onda su Real Time. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Drag Race Italia : social

Il programma è attivo anche sui canali social: su Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok