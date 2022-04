Downton Abbey, la serie completa in DVD col 21% di sconto

Il nuovo film di Downton Abbey, il secondo dalla conclusione della serie TV, è attualmente in sala in Italia con una nuova avventura che promette di avviare una seconda era per la famiglia nobile più amata della serialità televisiva dell’ultimo decennio. Due matrimoni da preparare, una misteriosa eredità dal passato e una troupe televisiva che sceglie proprio Downton Abbey per girare un film. Sono questi gli ingredienti di Downton Abbey II – Una nuova era, che oltre al confermatissimo cast che abbiamo amato nel corso degli anni ci introduce nuove personaggi interpretati da Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West e Jonathan Zaccaï.

Se avete già visto e amato Downton Abbey non starete già nella pelle davanti alla prospettiva di passare altre due ore in compagnia di Mary, Edith, Lord Grantham e Lady Grantham, ma anche e soprattuto con la Contessa di Grantham e tutta la servitù. Se, invece, non siete ancora entrati nel mondo di Downton Abbey, la buona notizia è che in questi giorni il cofanetto completo in DVD è in super offerta col 21% di sconto.

Downton Abbey (Gold Edition) in DVD: tutti i dettagli

Il cofanetto in DVD di Downton Abbey che vi proponiamo oggi è la Gold Edition, una elegante edizione da collezione che include tutti gli episodi delle sei stagioni andate in onda dal 2010 al 2015, a partire da quel 1912 in cui si apre la prima puntata, con la notizia dell’incidente del Titanic e il decesso di un componente della famiglia Crawley.

Stagione 1 : 7 episodi

: 7 episodi Stagione 2 : 8 episodi e uno speciale natalizio

: 8 episodi e uno speciale natalizio Stagione 3 : 8 episodi e uno speciale natalizio

: 8 episodi e uno speciale natalizio Stagione 4 : 8 episodi e uno speciale natalizio

: 8 episodi e uno speciale natalizio Stagione 5 : 8 episodi e uno speciale natalizio

: 8 episodi e uno speciale natalizio Stagione 6: 8 episodi e uno speciale natalizio

Oltre a tutti gli episodi della serie, il cofanetto include una serie di contenuti speciali inediti:

Scene eliminate

Una villa nella storia: Downton Abbey

Moda e uniformi

Romanticismo in tempi di guerra

Il matrimonio di Lady Mary

I tempi cambiano

Le auto di Downton

Downton Abbey, il primo film in edizione fisica

Anche il primo film ufficiale di Downton Abbey, uscito nel 2019, è disponibile in DVD e Blu-Ray in un’edizione che include tantissimi contenuti speciali inediti: