Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo: aperti i casting

Come partecipare ai casting della prossima edizione di Don’t Forget The Lyrics in onda su Nove con Gabriele Corsi: tutte le info dettagliate

Da qualche giorno, sulla pagina ufficiale del canale Nove, sono aperti ufficialmente i casting per poter partecipare come concorrente alla prossima edizione di ‘Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo’, il quiz musicale di Gabriele Corsi che, con molta probabilità, nella prossima stagione televisiva, occuperà il preserale alternandosi con i nuovi appuntamenti di ‘Cash or Trash – Chi offre di più’. Una collocazione quasi nuova per lasciare spazio alle identità nascoste di Amadeus in access prime time.

Partecipate ai casting per la prossima edizione di #DontForgetTheLyrics inviando una mail a casting.karaoke@banijay.it

In ogni puntata, tre concorrenti dovranno scegliere tra 6 categorie (3 di queste 6 categorie con un punteggio nascosto) e proprio come nei migliori karaoke si esibiranno, fino a quando improvvisamente la musica si fermerà e scompariranno le parole. E’ in quel momento che gli sfidanti dovranno sfoderare le loro doti e dimostrare di conoscere senza esitazioni testo e melodia. I due concorrenti che ottengono il maggior punteggio nella prima manche, proseguono nella manche del “duello”, ma solo uno di loro andrà alla scalata finale.

Al vincitore di puntata l’onore e onere di partecipare all’appuntamento successivo con due nuovi sfidanti. In ogni episodio di ‘Don’t Forget The Lyrics’, oltre al premio di 5.000 euro in gettoni d’oro in palio, protagonista è anche il pubblico, sia in platea che sul palco, che canta appassionatamente le canzoni del passato e le hit del momento. Quest’anno il trionfatore sarà costretto a giocare l’ultimo livello di 5.000 euro, scegliendo il brano tra due possibilità presentate con degli indizi. Ad accompagnare Gabriele Corsi in questa esperienza televisiva di gran successo, oltre alla “Stai sul pezzo Band” i vocalist Antonella Lo Coco e Marco Stabile e insieme a loro, tanti nuovi ospiti di puntata.

Alle spalle del conduttore, un gruppo di ragazzi che ballano sulle note delle canzoni. Sono stati ribattezzati, da Corsi stesso, “gli scoordinati”.