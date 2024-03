Si avvicina a larghi passi il ritorno in Rai di Piero Chiambretti. Dopo il saluto a Piersilvio Berlusconi, fatto pubblicamente dal nostro Pierino nazionale, è giunto ora il momento di pensare in tutto e per tutto alla nuova avventura professionale che vedrà impegnato Chiambretti nei prossimi mesi. Un’avventura che lo vedrà tornare fra le braccia di mamma Rai, dopo qualche tempo passato nelle pur confortevoli alcove, prima di La7 e poi di Mediaset.

Il ritorno di Piero Chiambretti in Rai

Perchè come diceva quella canzone “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“. Il ritorno in questione è alla Rai, dove Piero Chiambretti ha mosso i primi passi. Inizialmente nella tv dei ragazzi della Rete 1, prima di essere “rapito” da Bruno Voglino che lo portò fra le braccia di Angelo Guglielmi a Rai3, da dove poi spiccò il volo.

I successi di Piero Chiambretti in Rai

Tanti i programmi di successo di Piero Chiambretti su Rai3, dal famoso “Divano in piazza” all’interno del “Va pensiero” di Andrea Barbato, al mitico Portalettere (come non ricordare la puntata con l’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga). Programma questo segnava un trittico formidabile nell’access di Rai3 con Blob e la Cartolina di Andrea Barbato. Come non ricordare poi Complimenti per la trasmissione, un programma che “osava” sfidare i Tg delle ore 20, per altro con grande successo di pubblico.

“Donne sull’orlo di una crisi di nervi” nel martedì sera di Rai3

Ebbene ora è il momento del ritorno in Rai per Piero Chiambretti, fortemente voluto dall’attuale AD Rai Roberto Sergio. Qui ora vi diamo ulteriori dettagli circa questo suo ritorno televisivo. Il nuovo programma per Rai3 di Piero Chiambretti dovrebbe chiamarsi “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“. Esattamente come un celebre film di Pedro Almodovar del 1988. Per la verità questo è solo uno dei titoli possibili, la scelta definitiva non è stata ancora fatta. Ma questo è un titolo che da già un’idea del mood del programma.

In questo nuovo programma vedremo dunque Piero Chiambretti nei panni di Antonio Banderas, circondato da un gruppo di donne, presenze fisse in tutte le sei puntate previste di questa trasmissione. Gruppo che dovrebbe essere composto, principalmente, dai volti femminili di Rai3 e dintorni. In ogni puntata ci saranno poi inserimenti di altre ospiti a dipendenza del tema che verrà affrontato. Il programma verrà realizzato negli studi Rai di Milano e nasce un po’ dalle ceneri de “La Repubblica delle donne” andato su Rete 4. Sarà un programma che beneficerà del brand che Chiambretti riesce a portare nei suoi programmi. Qualità e professionalità degne del servizio pubblico radiotelevisivo.

La data di partenza e la collocazione delle tre serie

Siamo in grado anche di aggiungere che la data di partenza del programma al momento è stata posizionata nella serata di martedì 7 maggio, o al più tardi sette giorni dopo, subito dopo il consueto appuntamento (per altro molto femminile come target) di Un posto al sole. Il tutto, come detto, per sei martedì. Il programma poi dovrebbe essere riproposto con una nuova serie il prossimo autunno, in tandem con l’access quotidiano di cui vi abbiamo già anticipato l’esistenza e successivamente con una terza edizione ad inizio 2025.