Donatella Bianchi candidata dal Movimento 5 Stelle nel Lazio: ecco chi è la conduttrice tv

Avvenire è il quotidiano scelto da Giuseppe Conte per annunciare che la candidata del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana come presidente della Regione Lazio sarà la giornalista e conduttrice tv Donatella Bianchi. L’annuncio non arriva del tutto a sorpresa, dato che nelle scorse settimane erano circolati con insistenza altri nomi riconducibili al giornalismo e alla televisione, come quelli di Bianca Berlinguer e di Luisella Costamagna, ora fresca neo vincitrice di Ballando con le Stelle.

Donatella Bianchi: chi è la candidata alla presidenza della Regione Lazio

Giornalista professionista iscritta all’albo dal 1985, la sua popolarità televisiva è legata a un titolo ormai divenuto storico come Linea Blu, che nel 2024 festeggerà 30 anni. Con lei nel 1994, anno di esordio, c’era Puccio Corona, storico giornalista del servizio pubblico e del Tg1. Dal 1998 la conduzione di Linea Blu è saldamente nelle mani di Donatella Bianchi.

Donatella Bianchi lascia Linea Blu?

Linea Blu rimane l’unico progetto a cui la giornalista si è dedicata in tv negli ultimi anni a livello di conduzione. Ora però con la notizia della candidatura nella Regione Lazio presso le fila del Movimento 5 Stelle il Partito Democratico, a nome del deputato Andrea Casu, ha già espresso contrarietà circa il fatto che possa condurre ancora Linea Blu nella prossima edizione che sarà in onda come al solito a partire dalla prossima primavera.

“Finalmente con la scelta del M5S di candidare Donatella Bianchi si chiarisce il quadro per le regionali nel Lazio. Ovviamente ora non può più condurre Linea Blu. Fa una scelta politica che rispettiamo, ma è una scelta definitiva. La Rai non ha le porte girevoli” ha twittato l’onorevole.

Con questa avventura politica Donatella Bianchi comprometterà effettivamente la sua esperienza da conduttrice Rai o per lei le porte della tv pubblica resteranno aperte qualora la sua discesa in politica non risulti tanto fortunata?