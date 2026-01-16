Don Matteo si conferma leader su Raiuno, Forbidden Fruit fatica su Canale 5. I dati Auditel del 15 gennaio 2026

Don Matteo si conferma un pilastro della Rai. Sul piano della fiction, le vicende di Spoleto – sia con Raoul Bova che con Terence Hill – hanno ben pochi rivali. Il traino con il recente passato della serie è il Maresciallo Cecchini, sempre più centrale negli equilibri del progetto anche con il backstage su RaiPlay. Il prodotto, tra tv e digital, realizza il 23% di Share. Netto e inequivocabile. Fatica, invece, Canale 5 con Forbidden Fruit.

Cologno Monzese sceglie ancora un titolo di importazione, confermando una tendenza dalla natura e lo sviluppo duplice. Le produzioni originali rendono meglio e più facilmente, come conferma il successo di A testa alta con Sabrina Ferilli, mentre i titoli importati faticano quando la concorrenza è agguerrita.

Don Matteo leader in prima serata, resta indietro Forbidden Fruit

Lo Share complessivo della soap si attesta sul 13,1%. Le reti cadette scelgono altro: Rai2 punta su Ore14Sera che ottiene il 5,2% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini conquista il 6,2% con Splendida Cornice. Geppi Cucciari riesce a distinguersi per ospiti e tipo di argomenti trattati: un’originalità che il pubblico della tv di Stato non fatica ad ammettere.

Rete4, per quel che riguarda Cologno Monzese, oppone un titolo forte come Dritto e Rovescio che arriva al 6,6% di Share. Italia Uno scommette ancora sulla saga di Harry Potter con la prima parte dell’ultimo capitolo “I doni della morte”: il risultato è pari al 6,4% di Share. La7 con PiazzaPulita ottiene il 5,5% di Share.

Scotti supera De Martino di due punti nel preserale

Tv8, invece, scommette su una vera e propria operazione nostalgia: la riproposizione di Armageddon – Giudizio Finale arriva all’1,4% di Share. Il canale in chiaro di Sky mette in cascina percentuali piuttosto rassicuranti in vista di ulteriori sfide che arriveranno nella prossima primavera. Nove punta su La magia del vischio che totalizza l’1,5% di Share. Il Canale 20 con Lone Survivor si attesta sull’1,6% di Share.

Cresce Iris con Trappola di cristallo che tocca quota 2,1% di Share. RaiMovie, con The Covenant, non va oltre l’1,6% di Share. Chi resta davvero basso è Simon Coleman su RaiPremium con lo 0,8% di Share. MasterChef, su SkyUno, fa il pieno nei due episodi arrivando prima al 4 e poi al 4,5% di Share. Il preserale italiano vede La Ruota della Fortuna arrivare al 25,4% di Share contro Affari Tuoi che si ferma al 23,4%.