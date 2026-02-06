Don Matteo leader incontrastato, Atalanta-Juve meglio di Striscia La Notizia. I dati Auditel del 5 febbraio 2026

Don Matteo conquista ascolti e gradimento del pubblico, mentre Striscia La Notizia registra un calo sempre maggiore. Gli equilibri, invece, sono più stabili in access: le percentuali tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sono più vicine.

Don Matteo si conferma un titolo di punta della Rai. In termini di ascolti, la fiction di Raiuno con protagonista il parroco più famoso della televisione italiana non conosce rivali. Il prodotto ottiene, ancora una volta, uno Share importante: la serie arriva al 23,2% battendo la concorrenza che accusa evidenti problemi di gradimento in prime time. Striscia La Notizia arriva all’11% di Share. Un calo drastico che si sta verificando settimana dopo settimana.

Iacchetti, intervistato da La Stampa, ha ribadito che il pubblico ha bisogno di tempo per abituarsi a questa nuova formula. I numeri, tuttavia, dicono che il tg satirico fatichi non poco in prima serata. Soprattutto se la Coppa Italia, presente su Italia Uno con il match Atalanta-Juventus, totalizza il 16,3% di Share. La trasmissione di Antonio Ricci è stata “vittima” sul piano degli ascolti anche di una rete della stessa azienda di riferimento.

Don Matteo conquista il pubblico su Raiuno, Striscia La Notizia in calo

Rete4 con Dritto e Rovescio ha conquistato il 7,7% di Share restando nel range delle reti cadette. Quindi Striscia La Notizia accusa un doppio colpo che deve far riflettere i vertici di Cologno Monzese. Manca ancora qualche puntata al termine di questo esperimento tv, poi si capirà che tipo di strada percorrere nel futuro.

Rai2, passando a Viale Mazzini, si rifugia in Un piccolo favore ottenendo il 2,4% di Share. Splendida Cornice, con Geppi Cucciari, arriva al 5,8% di Share su Rai3 fra satira e riflessioni sulla stretta attualità. Tv8 non va oltre l’1,7% di Share con Prima o poi mi sposo, il canale in chiaro di Sky paga una concorrenza serrata che vede anche il ritorno di OnlyFun – Comico Show. Il canale Nove punta sulla comicità con Belen Rodriguez e i Panpers alla conduzione: il risultato è pari al 3,4% di Share.

Il confronto nel preserale è sempre più acceso

Un’ottima base da cui ripartire per Warner Bros Discovery. La7, grazie a Piazzapulita, conquista il 5,9% di Share. Sul Canale 20, invece, Wanted – Scegli il tuo destino non va oltre l’1,6% di Share. SWAT su Rai4 si accontenta dell’1,2% di Share, Iris con The Jackal raggiunge l’1,7% di Share. RaiMovie ottiene lo 0,9% di Share, mentre su SkyUno MasterChef totalizza il 3,2% e il 4,1% di Share nei due episodi della trasmissione.

Il preserale italiano vede ancora avanti Affari Tuoi con Stefano De Martino al 22,4% di Share contro La Ruota della Fortuna al 22,2% di Share. Il margine è sempre più sottile per i due giochi delle reti ammiraglia. Le prossime settimane saranno fondamentali per determinare una prospettiva ulteriore in termini di gradimento.