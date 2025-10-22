Striscia La Notizia cambia pelle: il format storico di Canale 5 si rinnova dopo 36 anni

Striscia La Notizia tornerà in palinsesto. Questa è la prima certezza dopo settimane di indiscrezioni. La conferma arriva da Alberto Dandolo. Il giornalista, sulle pagine di Oggi, scrive anche una possibile data di inizio della nuova edizione del Tg satirico confermando anche altri retroscena usciti negli ultimi giorni. Il programma dovrebbe iniziare il prossimo 26 novembre 2025. Ancora un mese di attesa, dunque, ma quello che succederà rappresenta forse la vera novità dopo quasi 40 anni. Striscia La Notizia, infatti, è una certezza televisiva da 36 anni. Quello che accadrà nel 2025 è qualcosa che molti chiedevano da tempo: un cambiamento radicale. Il format, infatti, non sarà nel preserale.

In quella fascia rimarrà Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna: i dati Auditel e il successo crescente del programma non permettono altre scelte a Mediaset che, per la prima volta dopo diverse stagioni, ha trovato un contenitore in grado di dare del filo da torcere ad Affari Tuoi. Lo stesso De Martino, conduttore del format di Raiuno, ha asserito: “La concorrenza ha deciso di tirar fuori l’artiglieria pesante ed è giusto che si giochi le proprie chances come facciamo noi”.

Striscia La Notizia si rinnova

Insomma Gerry Scotti e Samira Lui non si toccano. Saranno appuntamento fisso nell’access. Striscia La Notizia, dunque, dovrà cambiare collocazione. La prima serata la attende: il noto Tg satirico, infatti, potrebbe avere un periodo di prova in prime time per 5 settimane. L’obiettivo è sondare il terreno, con una formula diversa. Ci saranno sempre i servizi, il Tapiro D’Oro e le prerogative che hanno sempre contraddistinto la trasmissione. A essere rinnovata sarà la scenografia e la costruzione del programma.

Una durata maggiore per dare spazio, magari, a veri e propri approfondimenti e inchieste. Un Tg in cui continuerà a regnare la satira come cifra stilistica, ma ci sarà più margine per analizzare tematiche diverse. Un vero e proprio format basato sull’infotainment. Alla conduzione ci saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Chi saranno i conduttori

Non potrebbe essere altrimenti: Striscia La Notizia riparte da loro. Entrambi c’erano nella prima edizione di 36 anni fa e tornano adesso per veicolare la nuova formula della trasmissione. Successivamente potrebbero, come accaduto nel recente passato, alternarsi altre coppie di conduttori. Appena le nuove dinamiche del format saranno introiettate dal pubblico ci sarà qualche cambiamento.

Intanto al timone del programma torneranno a esserci coloro che hanno reso il tg satirico un cult della programmazione, nella speranza che la nuova veste possa catturare gli ascoltatori come nelle precedenti edizioni. Sfruttando anche il traino importante de La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti, che Striscia La Notizia l’ha fatta per diverso tempo, non esiterà a pubblicizzare questa nuova composizione televisiva. L’obiettivo è sempre lo stesso: fare la differenza secondo il mantra di Antonio Ricci: “Finché c’è Striscia, c’è speranza”.