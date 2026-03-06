Don Matteo leader al 21,7% mentre Mediaset prova a resistere con Zalone: Quo Vado al 16,5% di Share. I dati Auditel del 5 marzo 2026

Don Matteo non perde il suo smalto. La fiction di Raiuno si dimostra granitica quando si tratta di mettere in campo le primizie: a Spoleto il giallo regna sovrano con le indagini del parroco più famoso della televisione italiana. Non solo questo, anche grandi passioni e guest star di ogni genere. Il successo di Don Matteo è fatto di certezze e semplicità. I personaggi ormai sono punti fermi a cui nessuno intende rinunciare.

Per questa ragione gli ascolti premiano fortemente una delle serie più seguite del piccolo schermo: il 21,7% di Share sancisce ancora una volta una leadership di pubblico molto solida. Mediaset prova a mettere in discussione la rete ammiraglia della concorrenza con Quo Vado. Il noto e fortunato film di Checco Zalone, che ha realizzato il record di incasso superato da Buen Camino dello stesso Medici, in tv non va oltre il 16,5% di Share.

Don Matteo vince in prima serata

Questo non vuol dire che Zalone ha perso il suo appeal, semplicemente il lungometraggio Medusa è stato visto in tutte le salse nell’arco di questi anni e il pubblico ha preferito altro. Le reti cadette hanno scelto, invece, contenuti diversi: Rai2 ha selezionato Ore 14 Sera che ottiene il 5,2% di Share, Rai3 al contrario punta su Splendida Cornice che sale al 6,3% di Share. Rete4 arriva al 6,9% di Share con Dritto e Rovescio dimostrando che il talk show conserva ancora una vitalità particolare.

Mission Impossible – Fall-out ottiene il 4,2% di Share, la saga con Tom Cruise acquista porzioni di pubblico su Italia Uno. PiazzaPulita cresce ancora su La7 arrivando al 6,8% di Share. Corrado Formigli con le sue inchieste riesce a dare la zampata necessaria, utile a Cairo in termini di ascolto. Tv8, il canale in chiaro di Sky, non va oltre l’1% con 2012.

Pari e patta in access prime time fra Scotti e De Martino

Il kolossal ormai è datato e la percentuale incassata non rende giustizia alla sua storia. Bene sul Nove OnlyFun – Comico Show, condotto dai Panpers e Belen Rodriguez, che guadagna il 2,5% di Share. King Arthur resta all’1,2% di Share sul Canale 20 mentre Rai4 non va oltre l’1,2% di Share con SWAT. Iris si spinge all’1,7% di Share grazie a Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills.

RaiMovie, con The Gunman non va oltre l’1,3% di Share. La finale di MasterChef chiude col botto su SkyUno tra il 4,9% e il 6% di Share nell’arco dei due episodi conclusivi. Il programma lo ha vinto Matteo Canzi. Pari e patta nella sfida generalista del preserale italiano con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che chiudono entrambi al 23,8% di Share.