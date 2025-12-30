Checco Zalone curiosità: in cosa è laureato l’attore di Buon Camino

Checco Zalone, in che cosa si è laureato l’attore del film campione di incassi Buon Camino.Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici, è tornato a farci divertire sul Grande Schermo nel giorno di Natale con la sua nuova pellicola, Buon Camino. Nonostante il gran successo ai botteghini fin dalle prime ore e che poi è proseguito massiccio

Checco Zalone, in che cosa si è laureato l’attore del film campione di incassi Buon Camino.

Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici, è tornato a farci divertire sul Grande Schermo nel giorno di Natale con la sua nuova pellicola, Buon Camino. Nonostante il gran successo ai botteghini fin dalle prime ore e che poi è proseguito massiccio nella giornata e nella serata di Santo Stefano, pare che l’opera non abbia convinto pienamente la Critica.

C’è chi infatti, come si evince da alcuni commenti apparsi su Il Corriere della Sera, lo trova troppo vicino ai cinepanettoni, pur non essendo al 100% definibile con questa definizione, trovando anche il mix con i balletti e le gag tipiche di Tik Tok poco interessante. Altri ancora, come si può leggere sui Social, non sono rimasti del tutto soddisfatti dalla performance di Zalone.

Rimane comunque sia il grande amore che il pubblico rivolge al comico che sa entusiasmarlo anche a Teatro con i suoi spettacoli, che talora vengono trasmessi in differita pure in TV. Tante sono poi le curiosità che circolano sull’artista. Una di esse verte sui suoi titoli di studio e, soprattutto, sulla sua laurea.

Checco Zalone, in che cosa è laureato l’attore

Zalone, dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico Santo Simone di Conversano ( BA), si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ci ha messo sette anni per laurearsi con una tesi sul Diritto del Lavoro, riguardante il Trattamento di fine rapporto (TFR), ottenendo il punteggio 102 su 110.

Per lui quel giorno fu molto bello ed emozionante, come ha ricordato nel corso di alcune rare interviste concesse. Ha rammentato l’orgoglio che ha provato quando durante la sua discussione i docenti si complimentarono con lui per la sua bella presentazione che gli permise, nonostante una media dei voti non particolarmente alta, di laurearsi con un buon risultato.

Lui non ha poi mai smesso di ringraziare sua zia, che pagandogli gli studi, gli ha permesso di prendere la laurea. Tuttavia non ha praticamente mai svolto la pratica forense, preferendo operare nel mondo dello Spettacolo e soprattutto della Comicità che fin da ragazzo ha iniziato a sentire suo. E dopo la sua partecipazione nel 2006 a Zelig, che gli ha permesso di farsi conoscere ad ampio raggio, ha compreso che fosse quella la strada da percorrere a livello professionale, dedicandosi completamente ad essa.