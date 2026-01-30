Don Matteo doppia Striscia La Notizia: il tg satirico non va oltre il 12,3% di Share. Scotti si riprende il preserale. I dati Auditel del 29 gennaio 2026

Don Matteo continua a navigare verso le acque tranquille del gradimento collettivo. La fiction di Viale Mazzini, ormai, è un titolo cult che indipendentemente dai protagonisti (prima Terence Hill, poi Raoul Bova) riesce a imporsi qualunque sia l’avversario – in termini di ascolto – che ha di fronte. Il giovedì sera tocca a Striscia La Notizia scontrarsi con questa “portaerei” televisiva: tg satirico che era apparso in affanno, dopo 38 anni, anche la scorsa settimana.

Stavolta, però, le cose si complicano ancora di più. Il programma di Antonio Ricci non va oltre il 12,3% di Share, mentre il parroco più famoso della tv italiana ottiene il 23,4%. Siamo di fronte a un raddoppio sostanziale per Raiuno. Cologno Monzese dovrà interrogarsi sul prossimo futuro.

Don Matteo meglio di Striscia La Notizia: Raiuno vince la serata

Le reti cadette presentano scelte diverse: Rai2 si attesta sul 5,7% di Share con la trasmissione di Milo Infante Ore 14 Sera. La terza rete di Viale Mazzini, invece, sceglie l’irriverenza di Geppi Cucciari: la Splendida Cornice non si accontenta di fare da contorno e ottiene il 6,4% di Share confermandosi uno dei contenuti più seguiti della rete.

Dalle parti di Cologno Monzese, Rete4 risponde con Dritto e Rovescio arrivando al 6,5% di Share. Italia Uno si ferma al 5% con Shark 2 – L’abisso. Tv8, il canale in chiaro di Sky, opta per l’Europa League. La sfida tra Betis e Feyenoord garantisce il 2% di Share. Small Town Christmas, sul Nove, si accontenta dell’1,2%. Leggermente in rialzo il Canale 20 con il film Catwoman, l’opera realizza l’1,5% di Share. Rai4 resta sullo 0,8% di Share con The Roundup – Punishment.

Gerry Scotti supera De Martino per pochi decimi

Iris invece ripropone un grande classico con Bruce Willis: Die Hard – Duri a Morire arriva al 2,1% di Share. Restando in tema, Quelli che mi vogliono morto, su RaiMovie, si posiziona un punto sotto: all’1,1% di Share. SkyUno ritrova la “certezza” MasterChef: trasmissione che, nell’arco di due episodi totalizza il 3,8% e il 4,4% di Share.

Il cooking show cresce di quasi un punto fra la prima e la seconda parte di programma. Chi torna a salire è anche Gerry Scotti nella sfida del preserale italiano: La Ruota della Fortuna ottiene il 24,5% di Share, mentre Affari Tuoi rimane leggermente staccato al 24,1%. Ormai la battaglia dell’access prime time si consuma per pochi decimi, la sfida tra i due contenitori delle reti ammiraglia resta aperta.