Chiellini e Pessotto, campioni anche in cucina: MasterChef in esterna all’Allianz Stadium tra successo e nostalgia

MasterChef Italia non è solo un cooking show, ormai è lo specchio del Paese. Se l’intrattenimento di qualità può essere fatto anche con la cucina, legge non scritta che abbiamo imparato a conoscere dagli inizi del nuovo millennio, la trasmissione targata Sky e Tv8 ha fatto qualcosa in più. Cucinare con stile e alla presenza di guest star: le quali, ogni puntata, rendono tutto più divertente e omogeneo.

La competizione è sana, anche tra i fornelli, solo se ci sono dei fuoriprogramma a renderla imprevedibile. Nella puntata di giovedì 22 gennaio 2026 protagonista è stato l’Allianz Stadium. MasterChef, infatti, è entrato a casa della Juventus per dimostrare che la buona cucina va di pari passo con lo sport. Mangiare sano e fare attività fisica è la base per sentirsi meglio: sul piano delle prestazioni, i bianconeri hanno una storia calcistica che parla per loro. Chiellini e Pessotto, tuttavia, tra gli ospiti dell’esterna del programma, hanno parlato anche di come e quanto conta sapersi gestire anche sul piano alimentare.

Chiellini e Pessotto a MasterChef: il cooking show come finestra sullo sport

I risultati non sono soltanto un fattore di esercizio, ma anche una questione di strategia. Appurato questo, a trionfare sono state prove e piatti di viario genere. Inoltre i giudici del programma, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, hanno scherzato con i campioni bianconeri tra un pressure test e l’altro. Insomma, spazio alla competizione tra cuochi ma anche ai sorrisi reciproci che una simile “rimpatriata” può garantire. Dal punto di vista dei consensi, la trasmissione è piaciuta molto al pubblico televisivo.

La settima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ieri ha ottenuto (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) una Total Audience di 791mila spettatori medi con il 4,1% di share, con una permanenza del 71%. In particolare, il primo episodio ha raggiunto 886mila spettatori medi e il 3,8% di share, con 1.164.000 contatti tv; il secondo ha totalizzato 696mila spettatori medi e il 4,6% di share, con 901.000 contatti tv.

La trasmissione cambia pelle

La Total Audience degli episodi della settimana scorsa, nei sette giorni, ha più che raddoppiato il risultato del primo giorno, arrivando a 2.220.000 spettatori medi (2.166.000 per l’episodio 1 e 2.275.000 per l’episodio 2), in linea rispetto ai dati dello scorso anno e della settimana precedente(con una media di 2.585.000 contatti unici e una permanenza all’80%).

Un titolo forte – anche dal punto di vista numerico – che può permettersi persino di spaziare sotto l’aspetto autoriale. Infatti, la differenza tra un’edizione e l’altra è proprio il maggiore spazio lasciato alle storie dei partecipanti che si interfacciano con i giudici del programma. Questo aspetto, oltre ad aumentare l’appeal, ha consentito anche un ulteriore sviluppo di trame che portano il cooking show su una nuova dimensione. In grado persino di coinvolgere campioni dello sport e dello spettacolo. MasterChef vince e convince proprio per l’approfondimento e sviluppo che è riuscito a ottenere nel corso degli anni. Una trasformazione continua che procede a braccetto con la soddisfazione del pubblico.