Don Matteo batte il ritorno di Striscia La Notizia: la coppia Greggio-Iacchetti sotto di circa 4 punti. I dati Auditel del 22 gennaio 2026

Don Matteo meglio di Striscia La Notizia. Sembra un titolo di un futuro distopico, invece è la realtà di un’attualità televisiva che sta cambiando paradigmi. Il tg satirico di Antonio Ricci, fino ai primi anni del 2000, era un evento atteso. Oggi, invece, a fare la differenza (come ieri, ma con meno riferimenti percentuali) è Spoleto con le inchieste del Don più famoso della televisione italiana. In principio era Terence Hill, ora c’è Raoul Bova.

Il risultato è lo stesso: Don Matteo, sul piccolo schermo, non conosce rivali e totalizza il 22,8% di Share. Striscia La Notizia – nella sua versione rinnovata – ottiene il 18,6% di Share. Percentuali alla mano c’è una differenza, tra le due reti ammiraglia delle principali aziende di tv generalista italiana, pari a 4,2 punti. Un divario importante, ma non insormontabile.

Don Matteo più forte di Striscia La Notizia: il tg satirico staccato di 4 punti

Ricci qualche domanda in più deve porsela. Quantomeno dopo aver scelto di definire il claim della trasmissione: “La voce della presenza”. Le preferenze del pubblico, in termini di ascolti, affermano che la “voce grossa”, questa settimana, l’ha fatta qualcun altro. Le reti cadette si attestano su ben altri standard: Rai2, con Ore14Sera, ottiene il 4,8% di Share. Milo Infante può contare sulla consueta porzione di pubblico che garantisce picchi piuttosto importanti.

Rai3 ritrova Geppi Cucciari che, dopo la parentesi a Zelig, torna al timone di Splendida Cornice al 6,2% di Share. Rete4 confeziona una nuova puntata di Dritto e Rovescio attestandosi sul 5% di Share. Italia Uno va sul classico con Safe House – Nessuno è al sicuro e conquista il 3,8% di Share. Su La7 PiazzaPulita si attesta sul 5,7% di Share, Corrado Formigli e le sue inchieste fanno la differenza per Cairo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sulla sfida di Europa League tra Celta Vigo e Lilla arrivando al 2,1% di Share.

MasterChef svetta tra i cooking show

Nove punta sulla nostalgia delle feste con Un principe per Natale all’1,7% di Share. Rai4 si accontenta dello 0,9% di Share con The Roundup – No Way Out. Iris ripiega su 58 minuti per morire – Die Harder ottenendo l’1,5% di Share. RaiMovie con Delitto sotto il sole non va oltre 1,1% di Share.

Un punto in più per Uno Bianca che raggiunge il 2,2% di Share. MasterChef, su SkyUno, si conferma essere un contenitore cooking fra i più visti in circolazione: 3,6% al primo episodio, mentre il secondo episodio totalizza addirittura il 4,3% di Share. Sorpasso nel preserale, Scotti accusa il colpo nei confronti di De Martino.

Affari Tuoi gira meglio de La Ruota della Fortuna

Il conduttore napoletano alla guida di Affari Tuoi ottiene il 24,7% di Share contro il 24,4% de La Ruota della Fortuna. Un inseguimento durato mesi che ha visto, per una sera, il capovolgimento di fronte. Le prossime serate stabiliranno se si è trattato di una sporadica eccezione oppure di una nuova tendenza a cui ci si dovrà abituare.