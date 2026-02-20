Don Matteo 15 si impone in prima serata, Striscia La Notizia fatica su Canale 5. I dati Auditel del 19 febbraio 2026

Don Matteo batte Striscia La Notizia e si conferma leader della prima serata. Questo hanno scelto i telespettatori che, in base a quel che vogliono vedere in prime time, indirizzano anche l’access. De Martino torna a superare Gerry Scotti.

Don Matteo prosegue la sua corsa verso l’ennesima stagione da leader. La fiction di Raiuno è una certezza agli occhi del pubblico che si rinnova anno dopo anno. Oltre allo stuolo di affezionati, infatti, la serie riesce sempre ad accattivare nuove porzioni di platea. Grazie alla rinnovata generazione di attori, che affianca i veterani, in grado di alternarsi sul set di Spoleto. Nino Frassica fa da collante tra la Terence Hill era e il periodo più recente targato Raoul Bova, ma i risultati non cambiano.

Qualche punto si perde per strada, ma è dovuto alla digitalizzazione dei prodotti. Gli standard stagionali restano importanti, ma più di qualcuno preferisce recuperare la serie in digitale. Questa scelta incide sull’Auditel, perlomeno nel computo serale. I numeri attestano un 21,9% di Share per la rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Don Matteo 15 vince ancora, Striscia La Notizia chiude poco sopra il 10%

Chi fatica davvero, invece, è Striscia La Notizia: il tg satirico in prima serata chiude al di sotto delle aspettative. Lo show termina la sua esperienza in prime time poco sopra il 10% di Share: 10,3% per la precisione. Esperimento riuscito soltanto parzialmente per il celebre programma di Antonio Ricci che complica, in termini di ascolto, i piani della rete ammiraglia di Cologno Monzese. Le emittenti cadette hanno puntato su contenuti differenti: Rai2 prosegue sulla scia olimpica, le gare di pattinaggio artistico targate Milano-Cortina 2026 raggiungono il 10,2% di Share.

La terza rete di Viale Mazzini arriva al 5,1% di Share con Splendida Cornice. Trasmissione condotta da Geppi Cucciari che riflette e si interroga sui temi legati alla stretta attualità fra pungenti analisi e satira. Dritto e Rovescio, su Rete4, ottiene il 6,4% di Share. Il talk funziona a Mediaset che, per equilibrare i conti, su Italia Uno propone il cult action della saga Mission Impossible: Rouge Nation si attesta sul 3,9% di Share. La7 sceglie Piazzapulita arrivando al 6,5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta tutto sulla sfida di Europa League Celtic-Stoccarda.

MasterChef leader su SkyUno

Il gradimento è pari all’1,7% di Share. Nove, con OnlyFun – Comico Show, arriva al 3,6% di Share. Il Canale 20 con Hulk totalizza l’1,3% di Share. Rai4 con SWAT si ferma all’1% di Share. Iris con Danni Collaterali sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. RaiMovie si accontenta dell’1,5% di Share con The Equalizer 2 – Senza perdono. SkyUno resta salda sulle medie stagionali con MasterChef che cresce addirittura di un punto fra un episodio e l’altro della trasmissione: 3,7% nel primo e 4,7% nel secondo.

Standard che confermano la solidità del format anche agli occhi del pubblico. L’altra sfida importante è quella del preserale generalista italiano che vede fronteggiarsi La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: De Martino si piazza al 22,6% di Share contro Scotti che arriva al 21,1% di Share.

Il preserale dipende dal prime time

La differenza la fanno i programmi del prime time: i giochi in access piacciono molto entrambi, come attesta il poco margine di differenza, ormai il pubblico sceglie come intrattenersi aspettando la prima serata a seconda di quello che vorrà vedere subito dopo. Quando in prime time c’è un titolo cult, come nel caso di Don Matteo, allora anche l’access guadagna in termini di consensi. La nuova tendenza subito dopo cena sembra essere questa.