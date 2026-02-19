Una Nuova Vita batte Fabrizio De Andrè – Il principe libero. Scotti torna ad allungare su De Martino. I dati Auditel del 18 febbraio 2026

Una Nuova Vita trova consenso e ascolti su Canale 5 che si aggiudica anche il preserale. Raiuno fatica sia in access che in prime time con Affari Tuoi e Fabrizio De Andrè – Il principe libero.

Una Nuova Vita doppia, in termini di percentuale, Fabrizio De Andrè – Il principe libero. Canale 5 punta molto sulla fiction originale con Daniele Pecci e Anna Valle. L’autenticità paga Mediaset che aveva, invece, faticato con prodotti seriali di importazione: i numeri parlano chiaro. 22% di Share contro 12,2% di Share. La rete ammiraglia di Viale Mazzini, in prima serata, arretra. Le emittenti cadette, invece, hanno altri valori con relative prospettive.

Rai2 con Notti Olimpiche arriva al 6% di Share. Il canale sta facendo ottimi risultati con gare e approfondimenti relativi al percorso di Milano-Cortina 2026 che vede, fra le altre cose, gli atleti italiani in grande spolvero. Rai3 svetta all’8,7% grazie a Federica Sciarelli, Chi L’ha Visto? non tradisce le aspettative del pubblico di riferimento. Rete4 sceglie RealPolitik che arriva al 3,6% di Share.

Una Nuova Vita meglio del Principe Libero

Labate prova a tenere il punto in una giornata complicata con una concorrenza piuttosto serrata. Italia Uno ripiega sui cult movie: tocca alla saga The Kingsman che conquista il 4,8% di Share con il primo capitolo. La7 con Una Giornata Particolare arriva al 5,4% di Share. Cazzullo parla di Caravaggio e gli estimatori del format apprezzano.

Tv8 punta sullo sport, ma in un’altra chiave: il canale in chiaro di Sky propone la sfida di Champions League Bruges-Atletico Madrid arrivando al 2,5% di Share. Si ferma al 2% invece Little Big Italy sul Nove. The Cronicles Of Riddick totalizza l’1,7% di Share sul Canale 20. Animale, su Rai4, ottiene l’1,1% di Share. Il Socio, su Iris, si spinge all’1,6% di Share. RaiPremium, con la replica di The Voice Kids, arriva all’1,2% di Share per via dell’atto finale che ha battuto in prime time persino Maria De Filippi con C’è Posta Per Te.

Scotti torna ad allungare in access prime time

La Ruota della Fortuna torna al 23,8% di Share contro il 21,9% di Affari Tuoi. Scotti allunga nuovamente nel preserale generalista italiano che vede la sfida tra i due format di riferimento sempre più accesa: l’impressione è che ormai la differenza la faccia il programma successivo. I due contenuti piacciono in egual misura al pubblico che si sposterebbe da una parte all’altra del palinsesto a seconda di cosa troverà in prime time. Non è una regola fissa, con l’Audience è impossibile stabilire teoremi stabilmente validi, ma un viatico di interpretazione percorribile dati i trend delle ultime settimane.