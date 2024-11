Don Matteo 14 sospeso, stasera non va in onda: il motivo

Don Matteo sospeso? Sì, ma solo per una settimana: Don Matteo 14 infatti, torna in onda tra sette giorni, con la quinta puntata (di dieci) totali di questa nuova stagione, che sta confermando l’affetto da parte del pubblico. Intanto, però, la popolarissima serie targata Lux Vide si prende una pausa.

Come mai Don Matteo 14 non va in onda questa sera, giovedì 14 novembre 2024? Il motivo è sportivo: Raiuno, infatti, trasmette a partire dalle 20:30 la partita di Uefa Nations League tra Belgio e Italia, ovvero la penultima gara del gruppo A2.

La Nazionale è nel girone insieme alle nazionali di Francia, Belgio e Israele. Nella gara di questa sera, gli uomini convocati da Mister Spalletti giocano dallo stadio Re Baldoino di Bruxelles, in un match che, per la tv pubblica, vede la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Daniele Adani; a bordo campo, invece, Tiziana Alla.Le interviste sono a cura di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello; il pitch view studio è a cura di Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.

E Don Matteo 14? Come detto, bisognerà aspettare ancora una settimana per rivedere don Massimo (Raoul Bova), il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), il nuovo Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandea) e la nuova Pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger).

La quinta puntata di Don Matteo 14 andrà infatti in onda giovedì 21 novembre, alle 21:30 (anche su RaiPlay), in un episodio che sta animando i commenti dei fan, perché secondo la trama il Maresciallo Cecchini, in vista del suo compleanno, si sarebbe convinto del ritorno di Don Matteo (Terence Hill) a Spoleto: ma sarà davvero così?

© Virginia Bettoja

Dopo questa pausa, Don Matteo 14 andrà in onda regolarmente ogni giovedì sera fino al finale, previsto a metà dicembre, con la possibilità di un doppio appuntamento per evitare di chiudere la stagione a ridotto delle festività natalizie.