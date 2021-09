Fin da quando su TvBlog è uscita in anteprima la notizia che Terence Hill avrebbe lasciato Don Matteo 13, i fan della fiction di Raiuno hanno fatto fatica ad immaginarsi come sarebbe potuto accadere. Eppure, quel momento è diventato realtà: ieri, sabato 18 settembre 2021, a Spoleto Hill ha girato le sue ultime scene, che hanno decretato l’uscita del celeberrimo protagonista dalla serie tv di Lux Vide.

Ad immortalare uno degli ultimi momenti sul set (ripresi anche da una Instagram Story del profilo ufficiale della serie) è stata Anna Cedroni, al lavoro per il Comune di Spoleto all’Ufficio Eventi: nella foto -scattata in quella che sembra essere l’interno della chiesa dove solitamente i personaggi si rifugiano per i momenti più riflessivi e spirituali della fiction- si può vedere al centro Terence Hill, circondato da gran parte del cast tecnico della serie. Al fianco dell’attore, però, l’immancabile Nino Frassica, con il cui Maresciallo Cecchini il protagonista ha girato tantissime scene.

Le riprese di Don Matteo 13 sono iniziate a giugno a Roma, negli studi della Lux Vide di Formello in cui sono state girate le prime scene in interno. Le scene in esterna, e quindi a Spoleto, sono state effettuate a partire da agosto e proseguiranno nei prossimi mesi. Ma senza Terence Hill.

© Luxvide.it

Al suo posto, dal quinto episodio (su dieci totali), ci sarà Raoul Bova, atteso sul set proprio nelle prossime ore. Top secret i dettagli sul suo personaggio: quel che si sa è che si chiamerà don Massimo, che ha avuto una vocazione piuttosto tardiva (non ha indossato la tonaca prima dei 40 anni) ed ha sfiorato la morte. E’ stato proprio l’incontro con don Matteo, che lo sceglie come suo successore, a cambiargli la vita.

Don Massimo sarà un parroco dall’approccio francescano, che ama stare all’aperto e sporcarsi le mani. Altro dettaglio riguarda il mezzo di trasporto da lui usato: se don Matteo si sposta in bicicletta, don Massimo usa la moto. Ed è per questo che Lux Vide ha dato il via nelle settimane scorse al casting per la controfigura del personaggio interpretato da Bova: un uomo dai 35 ai 50 anni, castano, alto un metro ed 85, taglia 50/52 e che abbia la patente per la moto. Il periodo di riprese dovrebbe riguardare la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre (per informazioni si può scrivere a [email protected]).

Don Matteo 13 vedrà confermato gran parte del cast della stagione precedente (tra tutti, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Pietro Pulcini), ma vedrà anche il ritorno di Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, che arriverà a Spoleto vedono (Laura -Milena Miconi- non ci sarà) e con la figlia Valentina.