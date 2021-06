Lo avevamo annunciato su TvBlog in anteprima qualche settimana fa: Raoul Bova prenderà il posto di Terence Hill nella 13esima stagione di Don Matteo. La nuova conferma arriva proprio dall’attore che dal 2000 (e per oltre 250 puntate) interpreta il protagonista di una delle fiction Rai di maggiore successo.

Intervistato dal Corriere della Sera, infatti, Terence Hill ha spiegato che dopo le prime 4 puntate di Don Matteo 13 entrerà in scena un nuovo personaggio, Don Massimo, interpretato proprio da Raoul Bova:

Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don Matteo. Non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriva nel quinto episodio e, in seguito, si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio.