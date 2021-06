Domenica in e gli ospiti della quarantunesima ed ultima puntata

Siamo giunti quindi al termine di questa stagione 2020-2021 di Domenica in. Con la quarantunesima puntata dello storico programma della domenica pomeriggio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si chiude un altro ciclo fortunato e vincente di questa trasmissione condotta e diretta da Mara Venier. Un ciclo che l’ha sempre vista vincente fra tutte le proposte televisive delle reti televisive italiane del pomeriggio del giorno di festa. Il clima familiare e l’alto potenziale empatico che solo Mara Venier riesce a creare in questa particolare fascia del palinsesto televisivo nostrano ha colpito ancora, guadagnandosi ormai una conferma in questo spazio che va ben oltre i limiti temporali che un palinsesto delimita.

Conferma dunque scontata per la prossima stagione televisiva per Mara Venier a Domenica in, si spera stavolta con la partecipazione del pubblico in studio, segno questo che l’emergenza da Covid-19 sia terminata o comunque sulla via del definitivo declino. Puntata quindi di festa quella in arrivo di Domenica in, nell’ultima domenica del mese di giugno 2021. Come accaduto durante tutto l’anno TvBlog ha il piacere di anticipare il menu di puntata e iniziamo subito ad elencarvi ospiti, temi, argomenti protagonisti dell’ultima emissione stagionale.

Si parte con il consueto spazio Covid che in occasione dell’ultima puntata stagionale sarà una sorta di compendio di tutto quello che è successo in questo anno, con un occhio alla campagna vaccinale e tutto questo sarà discusso con la massima figura governativa in materia, ovvero il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Insieme a lui un ospite fisso di questo spazio a Domenica in, ovvero il Professor Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute e con lui Professori Francesco Vaia e Francesco Le Foche.

Abbandonando poi gli argomenti seri legati al Covid in studio con Mara un ospite molto atteso, ovvero il cantautore Achille Lauro che canterà il suo pezzo “Latte +” e sarà protagonista di un lungo momento con la sua amica Mara.

Festa di compleanno poi per due personaggi molto noti al pubblico italiano, ovvero Max Baggi e l’attore ed ex marito di Mara Jerry Calà, che compirà lunedì 70 anni e 50 anni di carriera. Spazio poi ad un icona della musica leggera italiana, Cristiano Malgioglio che oltre a chiacchierare con Mara sarà protagonista di una esibizione sulle note di “Tutti mi guardano” con l’arrivo poi di un duetto con il bravissimo Vincenzo De Lucia.

Torna poi a Domenica in un grande amico di Mara e del pubblico di Rai1, Don Antonio Mazzi, con cui Mara debuttò nello storico contenitore della prima rete Rai e con lui in questo spazio Beppe Carletti, storico componente del gruppo dei Nomadi e Giovanna Ralli. Ci sarà poi una toccante esibizione del ballerino Ivan Cottini sulle note del pezzo scritto dal compianto Stefano D’Orazio e cantato da Roby Facchinetti “Rinascerò, rinascerai” scritto lo scorso anno e dedicato a Bergamo, città duramente colpita dall’emergenza Covid.

Completano poi la straordinaria ultima puntata di Domenica in 2020-2021 Serena Autieri che parlerà del suo nuovo programma estivo su Rai1 “Dedicato” e Andrea Sannino che canterà “Abbracciame” e “Ammore“, prima del gran finale con Mara e tutto il suo gruppo per l’arrivederci a settembre, Davvero tanta roba quindi per l’ultima puntata stagionale di Domenica in, il cui appuntamento è fissato per domenica 27 giugno a partire dalle ore 14 con Mara Venier ovviamente su Rai1.