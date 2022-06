La giornata di oggi ha visto le ultime puntate di Unomattina in famiglia, Da noi…a ruota libera, L’eredità e Domenica IN. Mara Venier si congeda dal pubblico dello storico contenitore domenicale di Rai 1, ma solo per tre mesi prima di tornare alla guida a partire da settembre.

Non si dica che questa stagione sia stata meno impegnativa delle altre, guai! Anzi…

Se nel 2020 la conduttrice si è dovuta misurare con l’incubo del covid, (ricordiamo il pubblico assente in studio, gli ospiti in collegamento e gran parte del programma ridisegnato con lo spazio all’informazione pura) anche il 2022 ha riservato la brutta sorpresa con l’inizio del conflitto Russia/Ucraina che ha costretto ad un altro parziale stop all’intrattenimento per lasciare che le notizie entrassero inevitabilmente a gamba tesa.

Mara Venier ce l’ha fatta, anche battagliando contro la concorrenza ‘amica’ di Canale 5 e di Maria de Filippi alla domenica pomeriggio per una larga fetta di stagione. Pur tra mille ostacoli, l’impresa anche quest’anno è stata portata al traguardo.

I saluti commossi rivolti al gruppo di lavoro ed ai suoi collaboratori vicini. In particolare Carmela, per la conduttrice un punto di riferimento venuta a mancare nell’aprile 2021 a causa del maledetto Covid:

Voglio ringraziare tutti, ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai Domenica in è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore, dalla pandemia alla guerra, preoccupati e impauriti. In questo momento non posso non ricordare Carmela, è stata la mia suggeritrice per 30 anni, questo successo è anche per te, ci manchi tanto Carmela, ovunque tu sia.

Nel proseguire i ringraziamenti ha colto l’occasione per citare il direttore di Rai 1 e futuro direttore intrattenimento del Prime Time Stefano Coletta presente in studio. I due si abbracciano “Voglio ringraziare Stefano Coletta” dice Mara:

E’ stata la persona che più mi è stata vicino quest’anno, sempre con discrezione senza impormi nulla, voglio ringraziare anche il nostro AD (Fuortes, ndr) che mi ha fatto lavorare in piena libertà. È un programma libero, siamo noi come redazione, che decidiamo chi avere e chi non avere, cosa fare. Vi ringrazio per avermi fatto lavorare liberamente.

Poi il grazie più sentito, quello rivolto al pubblico “perché senza il pubblico dove andiamo?“. Qui Mara promette di esserci ancora (levandosi anche qualche sassolino dalla scarpa) fin quando i telespettatori la sosterranno:

Non sono giovanissima, sono una donna che ha una certa età, che ha vissuto gioie e dolori, quando qualcuno vuole ferirmi mi dice “sei vecchia, perché non te ne vai?” Io credo che non ci sia età per chi fa il mio mestiere, ma io smetterò solo quando voi non mi seguirete più, col cavolo che vado in pensione.

Dunque, appuntamento al prossimo settembre con Domenica IN 2022/23.