Anche il settantaduesimo Festival di Sanremo ha visto il proprio epilogo ideale nello speciale di Domenica in andato in onda oggi pomeriggio dal teatro Ariston. Mara Venier, che ha aperto la puntata con la premessa di portare sul palco tutti i venticinque cantanti che si sono esibiti nel corso delle cinque serate festivaliere, è riuscita a mantenere fede alla parola data, non deludendo l’aspettativa di nessuno e così neanche l’attesa dei fan.

Fra playback e sporadiche esibizioni live, come da copione, il pomeriggio ha assunto dopo le 16:00 un ritmo accelerato: solo i primi ospiti hanno goduto infatti di un autentico confronto con gli opinionisti chiamati a commentare il Festival. Per gli altri Domenica in ha rappresentato solamente una passerella in cui poter mettere in mostra ancora una volta il proprio brano e magari strappare un invito per le successive puntate del programma domenicale di Rai1.

È venuto così a meno per lunghi tratti lo spirito che contraddistingue ogni anno la diretta dal teatro Ariston, dove si costruisce una sorta di processo alla settimana sanremese appena conclusasi. Forse lo speciale, dato il numero corposo di cantanti in gara, avrebbe necessitato di un ulteriore allungamento, andando anche ad occupare lo slot dell’Eredità, che è invece andata regolarmente in onda.

Quest’anno però, a differenza delle scorso, si è tornati a far esibire tutti i partecipanti, senza alcuna esclusione, come accadde invece lo scorso anno, a causa anche di un ritardo che condizionò la partenza del programma (si trattava di uno speciale Tg1 per seguire un viaggio di Papa Francesco) e che fece arrabbiare parecchio Elisabetta Sgarbi che lamentò la “cacciata” degli Extraliscio. L’appuntamento di oggi è andato poi interamente in diretta, senza ricorrere a blocchi registrati, come avvenne invece lo scorso anno, quando il segmento finale venne registrato prima della partenza in diretta.