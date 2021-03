UPDATE: Elisabetta Sgarbi con un post replica alle parole di Mara Venier, pronunciate nel corso della diretta di Domenica In:

La signora Mara Venier in diretta su Rai 1 mi accusa di non avere rispetto di Papa Francesco. Non so da dove abbia avuto notizia di questa mia mancanza. Il gruppo Extraliscio è stato invitato e mandato via. E io ho espresso il mio disappunto e ho chiesto lumi sul criterio di esclusione dei cantanti , senza successo. Ho fatto ciò senza offendere nessuno, tanto meno il Papa.

Stava scivolando via senza particolari polemiche e scontri la diretta festivaliera di Domenica In, fino all’uscita di una nota dell’Adnkronos, che ha suscitato un’immediata replica di Mara Venier.

La nota infatti è di Elisabetta Sgarbi, produttrice degli Extraliscio, che denuncia “una totale mancanza di rispetto”:

Un duro attacco nel quale la produttrice accusa il programma domenicale di Rai1, sottolineando “la scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In”. La nota però non cade nel vuoto: all’Ariston sul palco con Mara Venier ci sono Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi, che prontamente, accorgendosi dell’aggiornamento dell’Adnkronos, lo mostrano alla Venier.

A questo punto, terminata l’esibizione di Fulminacci, la padrona di casa di Domenica In replica ad Elisabetta Sgarbi:

Io di solito non rispondo mai perché non amo le polemiche, però è uscita una nota dell’Adnkronos da parte della signora Elisabetta Sgarbi, che ho il piacere di non conoscere. Gentile signora, qui non è stato mandato via nessuno. Forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Papa, perché noi abbiamo incominciato la nostra diretta con molto ritardo per la diretta di Papa Francesco. Per cui prima di insultare i miei autori e la sottoscritta si informi bene perché non abbiamo avuto la possibilità: credo che gentilmente avranno detto che torneranno in studio a Domenica In. Per cui signora si dia una calmata che è meglio.