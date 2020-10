Domenica in e gli ospiti della settima puntata

Torna puntuale come sempre l’appuntamento con il programma che tiene compagnia da sempre al pubblico televisivo della domenica pomeriggio. Domenica in torna domenica 25 ottobre 2020 con il suo settimo appuntamento di questa nuova stagione tv 2020-2021. Alle ore 14 subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 diretto dal buon Giuseppe Carboni, Mara Venier tornerà ad affacciarsi dai teleschermi della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con il suo carico di simpatia che fa rima con empatia da offrire al suo amato pubblico che la segue con grande costanza e partecipazione ogni domenica.

Mara torna in onda dopo una settimana piena di emozioni, positive e negative che per una persona come lei molto empatica l’hanno certamente segnata dentro. Positive come il compleanno di martedì dove ha potuto constatare l’enorme affetto che la circonda e negative come la scomparsa del grande amico e fratello Gianni Dei, avvenuta proprio a cavallo del suo compleanno. Due sfaccettature della vita completamente diverse che segnano profondamente l’anima di una persona, a maggior ragione se quella persona -come Mara- ha una forte dose di empatia rispetto al mondo che la circonda.

La puntata di Domenica in, la settima del 25 ottobre terrà di nuovo compagnia ai telespettatori di Rai1 con un nuovo carico di ospiti, oggi siamo qui, come ogni settimana, ad anticiparvene alcuni, in attesa di avere al più presto la lista completa. Partiamo da Ezio Greggio che sarà l’ospite di apertura della settima puntata. Il conduttore di Striscia la notizia avrebbe dovuto partecipare già alla puntata della scorsa settimana di Domenica in, poi l’ospitata è saltata per motivi personali, ora risolti.

Poi ci sarà un cantante che al Festival di Sanremo deve molto (a proposito giovedì dopo DOC parte AmaSanremo con Amadeus su Rai1) il riferimento è a Francesco Gabbani che ha vinto sia la sezione Nuove proposte che quella dei Big del Festival. Poi in studio con Mara l’attore Marco Bocci stavolta in una veste diversa, quella cioè dello scrittore. Bocci infatti ha dato recentemente alle stampe un romanzo dal titolo “In provincia si sogna sbagliato”. Si tratta di un racconto ambientato nella provincia italiana con protagonisti due fratelli alla ricerca -come tutti noi- della felicità. Ci pare molto lontana da raggiungere, invece spesso è molto più vicina di quanto noi pensassimo.

Nel corso della settima puntata di Domenica in ci sarà anche un talk dedicato alle recenti parole di Papa Francesco sulle unioni civili per i gay. Tutto questo e molto altro dunque nella puntata numero sette di Domenica in, condotta e diretta come sempre da Mara Venier ed in onda domenica 25 ottobre a partire dalle ore 14 su Rai1.