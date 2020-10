Tutto è ormai pronto (o quasi) per il primo dei cinque appuntamenti con AmaSanremo, il nuovo programma musicale che si occuperà di selezionare i 6 giovani che prenderanno parte al Festival di Sanremo numero 71 in programma a marzo su Rai1. La prima delle cinque serate di questa trasmissione che verranno diffuse in diretta da via Asiago in Roma è in programma per giovedì 29 ottobre “a schiaffo” subito dopo la puntata della fiction campione di ascolti DOC.

Vi abbiamo dato conto del cast dei 20 artisti che prenderanno parte a questo quintetto televisivo fra cui verranno selezionati i dieci che prenderanno parte alla finale di Sanremo giovani che Rai1 trasmetterà la sera del 17 dicembre in diretta dal teatro del Casinò di Sanremo. Da quella serata otterranno il lasciapassare i sei cantanti che poi animeranno il torneo delle Nuove proposte nel festivalone di marzo.

La giuria di questi cinque appuntamenti che andrà a giudicare i concorrenti in gara sarà composta da Piero Pelù, Luca Barbarossa e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi a cui si aggiunge un quarto componente sdoganato proprio poche ore fa. Si tratta di un nome che di giurie e selezione di cantanti ne sa molto, visto che è un ruolo che ha esercitato -e pure con ottimi risultati- in X Factor.

Siamo in grado di anticiparvi che sarà Morgan il quarto giurato nei cinque appuntamenti di Ama Sanremo, nome accostato in questi giorni come candidato sindaco di Milano, lanciato dal suo amico Vittorio Sgarbi e a cui lo stesso Morgan pare dare seguito. Ospite della prima puntata la cantante Arisa, mentre gli spazi comici saranno curati da Riccardo Rossi, come anticipato dal sito web di Sorrisi e canzoni Tv. Non resta dunque che attendere la prima delle cinque puntate di AmaSanremo, in onda subito dopo DOC giovedì prossimo 29 ottobre a partire dalle ore 22:45 in diretta dalla sala B di via Asiago in Roma, il tutto diretto e condotto ovviamente da Amadeus.