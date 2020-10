Domenica 4 ottobre a partire dalle ore 14 torna su Rai1 l’appuntamento con Domenica in, il tradizionale varietà del pomeriggio del giorno festa diretto e condotto da Mara Venier in procinto di condurre con Carlo Conti lo Zecchino d’oro 2020. Fra ospiti, canzoni, chiacchierate ed interviste Mara tiene compagnia al pubblico di Rai1 e anche nella puntata numero quattro di Domenica in non mancheranno di icerto gli amici che l’andranno a trovare. Come sempre eccoci qui in questo spazio per darvi in anteprima i nomi degli ospiti del nuovo appuntamento con il varietà inventato da Corrado nell’ormai lontano 1976.

Marina Vannini la mamma di Marco Vannini (in studio). Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno e Rocco Hunt con Ana Mena – esibizione compresa (in studio). Talk su Ballando con ospiti (in studio e in collegamento). Un numero di magia con Maxim. Attualità con il Prof. Le Foche.

Ospite di Mara poi Alessandro Gassman protagonista di una nuova fiction in quattro puntate dal titolo “Io ti cercherò”. Nell’originale televisivo prodotto da Rai Fiction e Publispei e diretto da Gianluca Maria Tavarelli viene raccontata la storia di un ex poliziotto alla deriva drammaticamente travolto dalla morte del proprio figlio. Fra i protagonisti del lavoro insieme al figlio di Vittorio Gassman ci sono Maya Sansa, Andrea Sartoretti e Luigi Fedele.

Sempre cinema poi nella quarta puntata di Domenica in con Giovanna Mezzogiorno fra i protagonisti del film di Daniele Lucchetti “Lacci”, mentre per il mondo delle sette note ospite di Mara il cantautore Rocco Hunt. Fra i momenti più visti di Domenica in il talk su Ballando con le stelle con ospiti in studio e in collegamento, quindi per il mondo della magia torna il simpatico mago Maxim. Immancabile poi l’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus con il Professor Le Foche.

Appuntamento con tutto questo e molto altro domenica 4 ottobre a partire dalle ore 14 con la quarta puntata di Domenica in diretta e condotta come sempre da Mara Venier.