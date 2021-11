Domenica in e gli ospiti dell’ottava puntata

Puntata che si annuncia molto interessante quella di domenica 7 novembre di Domenica in, il varietà per tutta la famiglia del pomeriggio del giorno di festa diffuso da Rai1. Mara Venier è pronta a tenere compagnia al proprio pubblico con un menu che si annuncia davvero molto goloso e che andiamo insieme a sfogliare come d’abitudine dalle colonne del vostro blog televisivo preferito. Si parte con un attore, regista, sceneggiatore fra i più amati del nostro paese: Carlo Verdone.

Scoperto e lanciato dal grande Sergio Leone, che gli ha prodotto il suo film d’esordio Un sacco bello e poi il seguente Bianco rosso e Verdone. Leone aveva visto giusto che quel ragazzo in onda su Rai1 nel varietà di Enzo Trapani Non stop era un talento e decise di puntare su di lui. Inutile dire che il grande regista di capolavori senza tempo quali C’era una volta il West e C’era una volta in America, aveva visto giusto. Davvero tanti ed innumerevoli i film realizzati come regista e come attore da Carlo Verdone. Proprio in questo periodo è disponibile inoltre sulla piattaforma Amazon Prime una serie di 10 puntate di 30 minuti ciascuna di una serie dal titolo Vita da Carlo, diretta ed interpretata dallo stesso Carlo Verdone, che racconta, fra realtà e finzione il suo mondo.

In collegamento poi dagli studi della Rai di Milano Luciana Littizzetto, ospite fissa del varietà di Rai3 Che tempo che fa, che dialogherà con l’amica Mara fra comicità ed attualità. Torna poi Pierpaolo Pretelli, ormai ospite fisso di Domenica in, dove si esibirà in un numero musicale sulle note di Happy days insieme ad un gruppo di ballerini, ma non solo, Pretelli condurrà anche il gioco telefonico del programma di Mara Venier. Ancora Pretelli poi insieme all’amica Stefania Orlando per parlare della loro esperienza a Tale e quale show.

Intervista poi con Eleonora Daniele, amica di Mara ed amica di Domenica in, anche quest’anno alle prese con il successo del suo programma del mattino di Rai1 Storie italiane, quindi un momento delicato dedicato all’attualità. In studio con Mara ci saranno i genitori di Rossano Rubicondi, Claudio e Rosa, recentemente scomparso.

Tutto questo e molto altro nella puntata numero otto di Domenica in, in onda domenica 7 novembre a partire dalle ore 14 su Rai1 con Mara Venier.