Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per anticiparvi gli ospiti della nuova puntata di Domenica in prevista per domenica 17 dicembre 2023. Il contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della televisione pubblica diretto e condotto da Mara Venier torna in onda con una nuova emissione, anche questa ricca di ospiti e temi che andremo ad anticiparvi.

Pio e Amedeo a Domenica in

“Come può uno scoglio, arginare il mare” diceva una celebre canzone del duo Mogol-Battisti. E proprio l’incipit di questa frase è il titolo del nuovo film della coppia comica Pio e Amedeo: “Come può uno scoglio“. La pellicola è diretta da Gennaro Nunziante ed è in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 28 dicembre 2023. Nel cast, oltre ai protagonisti Pio D’Antini e Amedeo Grieco, anche Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Christina Andrea Rosamilia e Claudio Bigagli. Il preambolo, come avrete già capito, per dire che ospiti della diretta di domenica 17 dicembre di Domenica in sarà proprio la famosa coppia comica pugliese Pio e Amedeo. Chissà che accadrà in diretta fra i due comici e Mara Venier, si annunciano faville. Un incontro da non perdere.

La musica e le parole di Anna Oxa

Ospite poi della quattordicesima emissione di Domenica in un personaggio che non va molto in televisione. Si tratta di una delle cantanti più iconiche della nostra musica leggera: Anna Oxa. Sarà questa l’occasione di riprendere l’ormai rodato format di questa stagione di Domenica in, con protagonista un pezzo da novanta della nostra musica leggera, impegnato in un lungo faccia a faccia con zia Mara, fra musica e parole. Anna Oxa che si è piazzata al decimo posto fra i cantanti più ricercati su “Google” a livello mondiale.

Dalla semifinale di “Ballando con le stelle” Wanda Nara

Direttamente poi dalla semifinale di Ballando con le stelle, uno dei personaggi più pimpanti, in tutti i sensi, di questa edizione 2023 dello show del sabato sera di Rai1. Il riferimento è alla bella e brava Wanda Nara, una delle candidate alla vittoria dello spettacolo di varietà diretto e condotto da Milly Carlucci.

Chi ha rapito Jerry Calà? La risposta a Domenica in?

Torniamo poi al mondo del cinema per il prossimo ospite della puntata numero 14 di Domenica in. Si tratta di un amico del programma, oltre che uno di famiglia per zia Mara. Jerry Calà ospite della prossima puntata dello storico contenitore di Rai1 per lanciare la pellicola di cui è protagonista. Il film esce a Natale dal 24 dicembre 2023 su tutte le principali piattaforme (CGtv, Prime Video, Apple Tv, iTunes, Google Play, Chili). “Chi ha rapito Jerry Calà?” questo è il titolo del lungometraggio diretto e interpretato da Jerry Calà. Con lui a Domenica in ci saranno alcuni degli altri interpreti del film, ovvero Nando Paone, Barbara Foria e Sergio Assisi.

La “Napoli milionaria” di Massimiliano Gallo a Domenica in

Si chiude poi con il lancio di un prezioso lavoro televisivo in onda il 18 dicembre su Rai1. Parliamo del capolavoro di Eduardo De Filippo ‘Napoli milionaria‘, la commedia più “contemporanea” dell’autore napoletano. Quella che andrà in onda è una nuova trasposizione televisiva affidata questa volta a Luca Miniero, ma con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera nel ruolo dei protagonisti. Ospite di Mara Venier domenica sarà proprio Massimiliano Gallo.

Appuntamento dunque per la quattordicesima puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier a domenica 17 dicembre 2023 dalle ore 14 su Rai1.