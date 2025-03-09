Gli ospiti della puntata di oggi, domenica 9 marzo 2025, di Domenica In, in onda dalle 14:00 alle 17:10 con la conduzione di Mara Venier per il settimo anno consecutivo (e la sedicesima edizione in complesso) compongono, come sempre, un panorama variegato.

Anche questa settimana, il programma prevede numerosi ospiti, tra momenti dedicati all’attualità e altri al mondo dello show-biz. Non mancano le interviste di Mara Venier ai personaggi del mondo dello spettacolo: attori, conduttori televisivi e cantanti, pronti a raccontarsi tra confessioni e momenti di divertimento.

Il programma, in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma, può vantare anche la presenza di una band, composta da otto elementi e diretta da Maestro Stefano Magnanensi, ma anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini e ballerine. La regia è di Duccio Forzano.

Domenica In, ospiti oggi 9 marzo 2025

Il ricordo di Mino Reitano e di Eleonora Giorgi

La puntata si aprirà con uno spazio dedicato al ricordo di Mino Reitano: in studio la moglie Patrizia Vernola con le due figlie Grazia e Giuseppina. Vittorio Cecchi Gori sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà i momenti più importanti della sua lunga carriera di produttore cinematografico, oltre a ricordare l’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa in questi giorni e protagonista di tanti film di successo prodotti proprio dallo stesso Gori.

Musica con Brunori Sas e Clara

Spazio alla musica, con Brunori Sas che si esibirà al pianoforte con il brano “L’albero delle noci”, mentre la cantante Clara canterà il brano “Febbre”. Entrambi hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo: Brunori Sas si è classificato terzo, Clara ventisettesima.

I libri di Serena Dandini e Tiziana Panella

La conduttrice televisiva Serena Dandini sarà in studio per presentare il romanzo “C’era la luna”. Tiziana Panella, giornalista e conduttrice, interverrà insieme a suo marito, il professor Vittorio Emanuele Parsi, per raccontare il difficile momento che hanno vissuto a causa di un malore improvviso che ha colpito recentemente lo stesso Parsi e che hanno deciso di raccontare nel libro “La vita due volte”.

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.