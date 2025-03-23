Domenica In, ospiti oggi, 23 marzo 2025: Elodie, Rita Pavone, Al Bano e Valerio Mastandrea

Gli ospiti della puntata di oggi, domenica 23 marzo 2025, di Domenica In, in onda dalle 14:00 alle 17:10 con la conduzione di Mara Venier per il settimo anno consecutivo (e la sedicesima edizione in complesso) compongono, come sempre, un panorama variegato.

Anche questa settimana, il programma prevede numerosi ospiti, tra momenti dedicati all’attualità e altri al mondo dello show-biz. Non mancano le interviste di Mara Venier ai personaggi del mondo dello spettacolo: attori, conduttori televisivi e cantanti, pronti a raccontarsi tra confessioni e momenti di divertimento.

Il programma, in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma, può vantare anche la presenza di una band, composta da otto elementi e diretta da Maestro Stefano Magnanensi, ma anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini e ballerine. La regia è di Duccio Forzano.

Domenica In, ospiti oggi 23 marzo 2025

Musica con Elodie, Pavone e Al Bano

La puntata si aprirà con Elodie, una delle protagoniste indiscusse della musica pop in Italia, che si esibirà con il brano “Dimenticarsi alle 7” e con un medley dei suoi maggiori successi, tra i quali “Due”, “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”.

Ancora musica con Rita Pavone che – oltre a presentare il suo libro “Gemma e le altre”, dedicato a tutte le donne e non solo – si esibirà con il singolo “Niente (Resilienza 74)”. Seguirà Al Bano, che si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi in alcuni dei suoi successi, tra i quali “Libertà” e l’intramontabile “Felicità”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Alessia Marcuzzi e il suo nuovo programma

Alessia Marcuzzi interverrà, poi, per dare alcune anticipazioni sul nuovo show Obbligo o verità, che la vedrà protagonista dal prossimo 24 marzo su Rai 2. Sarà la volta, poi, dell’attore e regista Valerio Mastandrea, in studio per presentare il film “Nonostante”, da lui diretto, al cinema dal 27 marzo.

Il cast di Ne vedremo delle belle

In finale di puntata arriveranno in studio le dieci showgirl protagoniste del nuovo show Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti, per rivedere e commentare i momenti più divertenti della prima puntata: Valeria Marini, Pamela Prati, Carmen Russo, Angela Melillo, Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya.

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.