Gli ospiti della puntata di oggi, domenica 19 gennaio 2025, di Domenica In, lo storico contenitore del pomeriggio festivo di Raiuno, in onda dalle 14:00 alle 17:10 e con la conduzione di Mara Venier, al timone del programma per la settima edizione consecutiva (ma in tutto ne ha condotte sedici).

Come sempre, il programma prevede numerosi ospiti, tra momenti dedicati all’attualità ed altri allo spettacolo. Immancabili le interviste faccia a faccia di Mara Venier con personaggio del mondo dello spettacolo: attori, conduttori televisivi e cantanti, pronti a raccontarsi tra confessioni e momenti di divertimento.

Il programma, in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma, può vantare anche la presenza di una band, composta da otto elementi e diretta da Maestro Stefano Magnanensi, ma anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini e ballerine. La regia è di Duccio Forzano.

Domenica In, ospiti oggi 19 gennaio 2025

Un talk su Sanremo

La puntata si apre con un talk sulla storia del Festival di Sanremo: in studio alcuni protagonisti della kermesse, tra cui Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna, Pierdavide Carone, Valerio Scanu, Antonella Bucci e con loro anche gli opinionisti Marino Bartoletti ed Alba Parietti.

Patrizia Mirigliani, Rocio Munoz Morales e Francesco Giorgino

Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, è in studio con il figlio Nicola per raccontare la loro storia familiare. Rocio Munoz Morales, invece, si racconta tra carriera e vita privata oltre a presentare il suo nuovo spettacolo teatrale con il quale debutta a Milano il 6 febbraio. Francesco Giorgino, giornalista e conduttore di XXI secolo, interviene per presentare in anteprima il suo nuovo libro dal titolo “Giubilei”, in uscita per Rai Libri.

Renzo Arbore tra tv e solidarietà

Renzo Arbore, attualmente impegnato su Rai 2 con il programma Come ridevamo insieme a Gegè Telesforo, sarà in collegamento per sostenere la Campagna di sensibilizzazione a favore della Onlus Lega del Filo d’Oro, della quale è testimonial da tanti anni.

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.