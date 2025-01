Tutte le informazioni su Come Ridevamo, il nuovo programma di Renzo Arbore e Gegè Telesforo, in onda su Rai 2 dal 9 gennaio 2025.

Come Ridevamo, Rai 2: Renzo Arbore, anticipazioni, comici

Nel 2025, Renzo Arbore torna in tv con il nuovo programma Come Ridevamo, interamente dedicato alla comicità televisiva del secondo ‘900, che andrà in onda su Rai 2.

Come Ridevamo è un programma di Rai Cultura, ideato da Renzo Arbore, Gegè Telesforo e Ugo Porcelli, prodotto dalla Black Ice, con la regia a cura di Luca Nannini.

Di seguito, tutti i dettagli.

Come Ridevamo: quando va in onda?

Come Ridevamo andrà in onda su Rai 2 a partire dal 9 gennaio 2025, ogni giovedì in seconda serata, alle ore 23:25.

Come Ridevamo: puntate

Il nuovo programma di Renzo Arbore sarà composto da 20 puntate.

Come Ridevamo: comici, anticipazioni

Il programma renderà omaggio ai più grandi comici italiani, proponendo i loro migliori monologhi, sketch e canzoni. Tra i nomi in scaletta, troveremo Aldo Fabrizi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, il Trio Solenghi-Marchesini-Lopez, Gigi Proietti, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Paolo Villaggio, Cochi e Renato, Adriano Celentano, Roberto Benigni, Nino Frassica, Corrado Guzzanti, Max Tortora e tanti altri.

Gli sketch, selezionati da Arbore e Telesforo dagli archivi Rai e dall’archivio personale di Arbore, verranno riproposti in versione integrale, come furono trasmessi originariamente.

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Renzo Arbore, Come Ridevamo sarà “un’antologia di risate, risatine, sorrisi e ridacchiamenti. Risate del passato, che valgono ancora nel presente e probabilmente nel futuro”.

Gli sketch e i brani selezionati per il programma sono 120. Ogni puntata sarà arricchita da racconti, aneddoti e retroscena inediti. Gli obiettivi del programma sono quelli di far conoscere ai più giovani la comicità di un tempo, di fare un raffronto tra la comicità attuale e quella di tanti anni fa e sottolineare l’importanza degli spazi televisivi dedicati alla comicità.

Come Ridevamo: Renzo Arbore

Negli ultimi anni, Renzo Arbore ha condotto i programmi Appresso alla musica – In due si racconta meglio e Appresso alla musica – Premiata bottega di antiquariato musicale, in onda nel 2022 e nel 2024 su Rai 2, e Striminzitic Show, andato in onda sempre su Rai 2 nel giugno 2020.

Come Ridevamo su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su RaiPlay, sarà possibile anche recuperare o rivedere la puntata dopo la messa in onda.