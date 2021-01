Domenica in e gli ospiti della ventunesima puntata

Puntualissima torna domenica 31 gennaio 2021 l’appuntamento con il rotocalco principe della domenica pomeriggio televisiva. Mara Venier con i suoi prestigiosissimi ospiti sarà al timone di una nuova puntata di Domenica in fra musica, attualità, gioco, divertimento ma anche riflessione in un mix esclusivo che prende forma solamente grazie alla singolare empatia che la padrona di casa riesce ad instaurare da ormai molti anni con il suo affezionato pubblico.

Vediamo dunque quali saranno gli ospiti e i protagonisti della ventunesima puntata di Domenica in. Si parte dal consulente del Ministro della Salute Walter Riccardi,per parlare dell’emergenza Covid, in questo spazio è prevista anche la presenza del giornalista lombardo Roberto Poletti. In studio poi con Mara due graditissimi ritorni nella televisione italiana per due protagonisti di tante ore di successo del nostro piccolo schermo, partiamo da Alessandra Martines, che ricordiamo tutti nel cast fisso di Pronto chi gioca, il varietà del mezzogiorno di Rai1 condotto da Enrica Bonaccorti e l’anno seguente nel cast insieme a Lorella Cuccarini della più bella edizione di Fantastico, la numero 7 condotta e diretta da Pippo Baudo nel massimo del suo fulgore.

Ci sarà poi con Mara l’attore Kabir Bedi che nella memoria collettiva ha il volto di Sandokan, il celebre film per la tv della Rete 1 tratto dai romanzi di Emilio Salgari. Il mondo della musica leggera sarà rappresentato da Ornella Vanoni e da Mario Biondi, mentre direttamente dalla prima puntata del Cantante mascherato, dove avrà un ruolo come noto di giurata, la showgirl e conduttrice televisiva Caterina Balivo.

Completa il plateau di ospiti della puntata numero ventuno di Domenica in la conduttrice Antonella Clerici. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro domenica 31 gennaio a partire dalle ore 14 con la puntata numero ventuno di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.