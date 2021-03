Ieri vi abbiamo dato conto delle notizie che sono trapelate a proposito dei problemi a Domenica in rispetto al coinvolgimento del gruppo del programma diretto e condotto da Mara Venier in un caso di positività al Covid che ha toccato l’attore, imitatore e fantasista Vincenzo De Lucia. Ricordiamo che il bravo imitatore di Ornella Vanoni, Mara Venier, Barbara D’Urso e Maria De Filippi era venuto a contatto con Pino Strabioli, pure lui positivo al Covid nel corso della preparazione della puntata sanremese di Domenica in e subito dopo.

Avevamo scritto nel nostro post di ieri che oggi ci sarebbe stata un’ultima batteria di tamponi per tutto il gruppo che confeziona il programma e solo dopo l’esito di questa serie di controlli si sarebbe dato il via libera definitivo rispetto alla realizzazione della puntata numero ventisette di Domenica in. Ebbene stando alle informazioni in nostro possesso, i tamponi di tutti i componenti del team del programma del pomeriggio del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo sono risultati negativi.

La puntata dunque di domani, domenica 14 marzo 2021 di Domenica in andrà regolarmente in onda, condotta, diretta e capitanata come sempre da Mara Venier. Ricapitoliamo dunque il cast di ospiti che faranno parte della ventisettesima puntata di Domenica in e che vi avevamo già accennato nel nostro precedente post. Si parte dal Festival di Sanremo con un carico di cantanti che hanno partecipato all’ultima edizione della popolare kermesse ligure ovvero: Arisa, Aiello, Noemi e Annalisa.

Ecco poi uno spazio dedicato all’emergenza sanitaria da Covid 19, che per altro come vi abbiamo raccontato ha coinvolto anche il gruppo di Domenica in, con i Professori Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri.

In studio poi con Mara l’attrice Greta Scarano che interpreterà Ilary Blasi nella fiction “Speravo de morì prima“, in onda su Sky dal 19 marzo, fiction diretta da Luca Ribuoli, basata sull’autobiografia “Un capitano” scritta da Francesco Totti insieme a Paolo Condò. La Scarano poi è stata fra le interpreti dell’ultimo episodio trasmesso dalla Rete 1 del “Commissario Montalbano” dove ha fatto perdere la testa al più celebre commissario nazionale.

Appuntamento dunque confermato per domani pomeriggio dalle ore 14 per la puntata numero ventisette di Domenica in come sempre diretta e condotta da Mara Venier.