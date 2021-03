Domenica in, a rischio la ventisettesima puntata

Domenica 14 marzo subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1 dovrebbe tornare l’appuntamento canonico con Domenica in e con la sua padrona di casa Mara Venier. Dopo la sbornia sanremese che ha regalato al programma principe della domenica pomeriggio televisiva numeri d’altri tempi, con punte di ben oltre 6 milioni di telespettatori, il programma diretto e condotto da Mara Venier tornerebbe negli studi romani di via Nomentana al solito orario, ovvero le ore 14. La scorsa settimana infatti Domenica in è partita alle ore 16 per lasciare spazio allo Speciale del Tg1, in collaborazione con Rai Vaticano, per la telecronaca diretta della Santa Messa di Papa Francesco durante la sua visita in Iraq. Eccoci dunque alla puntata numero ventisette di Domenica in ed eccoci alle nostre consuete anticipazioni rispetto agli ospiti che Mara inviterà nel suo ambito salotto televisivo del giorno di festa.

Dobbiamo però purtroppo registrare alcune voci che ci giungono e che rendono a rischio la puntata numero ventisette di Domenica in. Il gruppo di lavoro del programma è venuto a contatto, nel corso del soggiorno sanremese della scorsa settimana, con una persona che poi è risultata positiva al Covid ovvero Pino Strabioli, che avrebbe preso il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anch’esso risultato positivo al Covid. Strabioli era arrivato a Sanremo il sabato per partecipare a Domenica in, ma dopo aver saputo della positività di Marzullo ha rinunciato ad andare al programma di Mara, scoprendo poi di essere positivo, ma nel frattempo aveva preso contatto con il gruppo di lavoro della trasmissione della domenica pomeriggio di Rai1.

Di conseguenza tutto il team che confeziona la trasmissione presente a Sanremo, conduttrice compresa, è stato sottoposto in questi giorni a tutta una serie di tamponi, risultati negativi, compreso quello di Mara, tranne quello di una persona che è stata a contatto per molte ore con Strabioli, ovvero l’attore ed imitatore Vincenzo De Lucia, che ha fatto un viaggio in auto con lui. Ora il protocollo aziendale richiede un nuovo tampone per tutto il gruppo di lavoro di Domenica in per la giornata di sabato, al termine del quale si deciderà se andare in onda 24 ore dopo per la ventisettesima puntata di Domenica in. Per altro va detto che Mara aveva espresso tutte le sue perplessità rispetto alla trasferta sanremese, ma poi è andata come sappiamo. Ovviamente ci auguriamo che tutto vada bene e che il programma possa andare in onda.

Di certo la situazione particolarmente delicata che sta attraversando il nostro paese alle prese con la terza ondata di questo maledetto Covid, rende difficile in ogni caso confezionare la puntata, tanto che molti ospiti non possono essere presenti in studio a Roma, per le note misure restrittive che impongono uno stop ai movimenti fuori regione. La puntata quindi di domenica risulta essere tutta da perfezionare, in attesa cioè di conferme e cambiamenti dell’ultimo minuto. Ecco al momento in cui scriviamo (venerdì mattina) gli ospiti confermati.

E’ sempre dal Festival di Sanremo si riparte con alcuni dei cantanti che hanno partecipato all’edizione numero settantuno, edizione cosi particolare, della celebre kermesse ligure e partiamo da Arisa, ma con Mara ci dovrebbero essere anche Noemi, Annalista e Aiello. In collegamento da Milano Ermal Meta, poi di stretta attualità il consueto aggiornamento sulla situazione sanitaria con i Professori Sileri e Bassetti.

In attesa dunque di conferme e di aggiornamenti, l’appuntamento con la puntata numero ventisette di Domenica in è previsto in palinsesto per domenica 14 marzo a partire dalle ore 14 su Rai1, naturalmente con Mara Venier.