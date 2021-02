Domenica in e gli ospiti della ventiquattresima puntata

Puntuale come ogni domenica torna anche il 21 di febbraio l’appuntamento irrinunciabile per il pubblico del pomeriggio del giorno di festa con Domenica in. Lo storico programma che tiene compagnia al pubblico italiano dall’ormai lontano 1976 dove fu tenuto a battesimo dal grande Corrado si sta attrezzando in queste ore per preparare al proprio affezionato pubblico il menu quanto più invitante possibile con tutta una serie di ospiti, di temi e di argomenti pronti a tenere incollati davanti al video la maggior parte dei telespettatori che decidono di passare la domenica pomeriggio davanti al piccolo schermo.

La chef sta preparando le leccornie che il pubblico sintonizzato domenica prossima sulle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si godrà dalla propria casa e la chef ha un nome e un cognome, ovvero Mara Venier. Giunge il momento da queste parti per anticiparvi alcune delle pietanze che saranno servite nel corso della prossima puntata di Domenica in, ovvero la ventiquattresima.

Si parte subito con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria da Covid-19 che -causa varianti- è sempre -purtroppo- in primo piano. Fra gli ospiti, tutti illustri e prestigiosi, per parlare con cognizione di causa di questo ci saranno il Professor Matteo Bassetti, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, quindi il direttore del Giornale Alessandro Sallusti,

Per il mondo del cinema in studio con Mara alcuni pezzi forti del mondo della celluloide nostrano, ovvero le attrici Ornella Muti, Laura Chiatti, l’attore, regista e sceneggiatore Carlo Verdone e ancora l’attrice Luisa Ranieri e Chiara Francini. Per quel che riguarda la musica leggera in studio il vincitore del Festival di Sanremo 2019 Mahmood.

A grande richiesta torna Vincenzo De Lucia, chissà che ci delizierà anche questa volta con la sua straordinaria imitazione di Barbara D’Urso ? Lo scopriremo domenica pomeriggio durante la puntata numero ventiquattro di Domenica in, condotta e diretta come sempre da Mara Venier, in onda a partire dalle ore 14 dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica.