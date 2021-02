Barbara d’Urso a Domenica IN (ma è la sua imitazione)

A Domenica IN Vincenzo de Lucia prende in giro la conduttrice: “Sono stanca di fare 8 miliardi di telespettatori e il 93% di share”.

“I don’t care, i love it!” se senti risuonare le note del brano delle Icona Pop è facile accostarci la sigla di Live non è la d’Urso. Peccato che questa volta ci troviamo su Rai 1 e la trasmissione si chiami Domenica IN. Al termine dell’intervista di Asia e Dario Argento nella ventitreesima puntata di oggi, 14 febbraio, va in onda uno sketch dedicato (?) a Barbara d’Urso con l’imitazione di Vincenzo de Lucia, una scena che già abbiamo visto pochi giorni fa durante una puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2 condotto da Stefano de Martino.

La d’Urso ‘fake’ col suo vestito ‘new romantic’ tanto decantato nel suo programma della domenica fa il suo ingresso in studio ripetendo i tormentoni virali dell’originale: “Grazie davvero! Grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case! Le casalinghe che stirano! Grazie!“. Mara ovviamente fa da spalla e se la ride godendosi l’imitazione della sua amica ed ex avversaria della domenica pomeriggio: “Ma che sorpresa!” urla.

Il siparietto prosegue fino sul filo dell’ironia (e della presa in giro): “Grazie per avermi invitato nella seconda trasmissione più vista della domenica. Col cuore eh!” e ancora “Io sono venuta qui cara Mara perché…come si chiama il titolo di questo programma?” mirando a quelle sospette dimenticanze sarcastiche della d’Urso: “Sono stanca di fare 8 miliardi di telespettatori e il 93% di share. Voglio darti almeno il 3% di vantaggio, per cui cambia il titolo: Domenica IN live non è la Venier!”.

C’è tutto, persino la luce sparata in studio e il richiamo frequente al regista “Fusi! (Massimo, regista di Live, ndr) puoi mettermi la scritta esclusivo?” la Venier così interviene e dice “No, la mia regista si chiama Flavia (Unfer, ndr)”. “Allora Flavia puoi mettermi la scritta ‘esclusivo’? Altrimenti come fate a far rimanere incollati gli spettatori?“.

Non manca nemmeno una citazione al singolo cult lanciato dalla vera Barbara d’Urso nel 1980 Dolceamaro che si trasforma, vista l’occasione, in Dolce Mara. Di seguito il testo (e il sottotesto)

Dolce Mara questo è un avviso Dolce Mara io ballo e dico Dolce Mara il tuo programma Dolce Mara ho conquistato Dolce Mara della mia luce Dolce Mara ti ho fatto dono Dolce Mara è un’esclusiva Dolce Mara da diva a diva Dolce Mara

Al termine della cantata l’imitatore azzarda l’endorsement “Cambiate canale e mettete subito su Canale 5“. Sarà molto contenta Francesca Fialdini che alla stessa ora di Domenica Live sarà in onda con il suo programma su Rai 1. Mara Venier chiude lo sketch salutando la collega: “Un bacio Barbara ma Vincenzo mi fa troppo ridere!”

De Lucia è tornato anche alla fine del programma, sulla scia del talk su Sanremo 2021. La Venier divertita saluta ancora la d’Urso: “Ci siamo messaggiate fino a poco fa, c’è un patto tra di noi“.