Domenica in e gli ospiti della ventinovesima puntata

Siamo quindi giunti alla vigilia della trentesima puntata di questa lunga e non facile stagione di Domenica in, lo storico contenitore della domenica pomeriggio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo anche quest’anno diretto, orchestrato e condotto da Mara Venier (e anche per il prossimo, stando alle recenti dichiarazioni della conduttrice veneta). Il prossimo appuntamento con Domenica in è per la domenica delle Palme, 28 marzo 2021, quando dalle ore 14 subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1 farà capolino dalle frequenze di Rai1 Mara Venier per condurre la ventinovesima puntata di Domenica in.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti dei piatti che Mara servirà al suo affezionato pubblico e si parte come di consueto con lo spazio dedicato all’epidemia da Covid-19 fra i più seguiti di tutto il programma. In studio l’affezionato sottosegretario alla Sanità Professor Pierpaolo Sileri, insieme al Professor Francesco Vaia direttore dello Spallanzani. In collegamento, sempre nello spazio Covid, Katia Ricciarelli e il direttore responsabile del quotidiano milanese Il Giornale Alessandro Sallusti.

Ospite poi per una lunga chiacchierata a cuore aperto l’attrice e showgirl Belen Rodriguez e la giurata di Italia’s got talent Mara Maionchi. Per il mondo della canzone nello spazio dedicato al Festival di Sanremo una vecchia e cara conoscenza di Domenica in, ovvero Orietta Berti. Ma i temi, gli argomenti e i protagonisti della puntata numero ventinove di Domenica in non si fermeranno di certo qui, sono infatti previste sorprese nel corso del programma.

Appuntamento dunque per domenica 28 marzo a partire dalle ore 14 in diretta dagli studi Rai di via Nomentana a Roma per la ventinovesima puntata di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.