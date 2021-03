Mara Venier resta a Domenica IN anche per la stagione 2021/22

Domenica IN 2021/2022 sarà ancora di Mara Venier per la quarta volta consecutiva? Le parole della conduttrice al Messaggero.

*IN AGGIORNAMENTO – VIDEO IN ARRIVO*

Era nell’aria, ma alla fine Mara Venier ha detto sì: al timone di Domenica IN ci sarà ancora lei anche per la prossima edizione. D’altronde il contenitore alla conduttrice è come levare un pezzo di storia della domenica pomeriggio, così al Messaggero con una dichiarazione sparecchia i tavoli pieni di dubbi per re-imbandirli di certezze.

Questa edizione di Domenica IN (la numero quarantacinque) si allungherà fino alla fine di giugno, esattamente come altri programmi del day-time di Rai 1. La ‘Zia Mara’ si ritiene soddisfatta del prodotto portato a casa, dalle sue parole traspare un bene materno al programma che le ha ridato linfa vitale in tv. La sua vena libera e spontenea non le manca, per questo nell’intervista al quotidiano lancia anche una stoccata a Mahmood raccontando un retroscena che non ha ben digerito. Tutte le dichiarazioni sono all’interno del video in alto.

Tornando sulla storia di Mara nel contenitore domenicale, a questo punto facciamo due conti: la sua prima edizione risale all’annata 1993-94 quando prese in eredità il programma dalla coppia Parietti/Cutugno. Venne rinconfermata per altre 3 edizioni con un totale di quattro solo tra il 1993 e il 1997. Il passaggio a Mediaset ruppe la serie, la si rivedrà solo nell’edizione 2001/2002 insieme a Carlo Conti, Antonella Clerici ed Ela Weber.

Nell’annata 2002/03 tornò ad essere l’unica conduttrice del programma e dopo un altro anno di stop, per le stagioni 2004/2005 e 2005/2006. Quest’ultima in particolare fu difficoltosa e al centro di polemiche per alcuni episodi che la portarono prima ad una sospensione della sua parte (Domenica IN era diventato già uno spezzatino di più conduttori) per poi essere ufficialmente rimossa una volta terminata la 30° edizione.

Passarono 7 anni prima che Mara riprese le redini della trasmissione, la trentottesima edizione fu nuovamente sua, ma dopo quell’anno la presentatrice tornò a Mediaset nelle vesti sia di opinionista per alcune edizioni dell‘Isola dei Famosi che giudice popolare a Tu si que vales.

La Rai la richiamò nel 2018 per tornare alla guida di Domenica IN. Da quel momento sono passati 3 anni. Ad oggi Mara ha condotto un totale di 12 edizioni del programma (con l’ipoteca sulla tredicesima).